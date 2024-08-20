Спадщина для принца Гаррі: про яку суму йдеться і чому це турбує його брата Вільяма

У вересні принцу Гаррі має виповнитись 40 років, і він отримає спадщину у розмірі 7 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 9 мільйонів доларів) із трастового фонду, створеного його прабабусею, королевою-матір'ю Єлизаветою.

Але кажуть, що його брат принц Вільям турбується, що він розтратить свої гроші на розкішне життя в Каліфорнії зі своєю дружиною Меган Маркл.

"Ні за що на світі він не міг припустити, що його брат залишить свої обов'язки і поїде до Америки, щоб спробувати стати голлівудською знаменитістю, тому він думає, що за цим стоїть Меган", — розповіло невідоме джерело виданню Woman's Day про те, що думає з цього приводу принц Вільям. "Він бачив, яким розкішним життям вони живуть, тому не сумнівається, що гроші зникнуть миттєво. Думка про те, що Гаррі розтратить свою спадщину, незважаючи на сім'ю і свою відданість короні, виходить за рамки пристойності для Вільяма", - пише Ok.

Принци Гаррі та Вільям / Фото: Associated Press

Інші експерти переконані, що Єлизавета виключила б правнука зі спадщини, якби знала, які проблеми Гаррі доставить родині. Але передбачити цього вона не могла.

Принц Вільям Уельський також отримав спадщину від прабабусі, коли йому виповнилося 40 років, але він був меншим. Це пов'язано з тим, що він не був "запасним", як Гаррі та королева-мати знала, що у молодшого принца буде менше можливостей та обов'язків. Це було її логічне та продумане рішення.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

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