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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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46
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1 хв

Спадщина королеви Єлизавети II: палац оголосив про відкриття особливої виставки на згадку про монархиню

Неминуча спадщина моди королеви Єлизавети буде відзначена найбільшою в історії виставкою її вбрання, яка відбудеться 2026 року на честь 100-річчя Її Величності.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Instagram британської королівської сім'ї

Модні уподобання покійної королеви Єлизавети та її вплив на моду будуть представлені на новій виставці, відкриття якої відбудеться 2026 року, адже у квітні 2026 року їй могло б виповнитись 100 років.

Це найбільша в історії колекція її вбрання, включаючи її культові весільну та коронаційну сукні, пишуть на сторінці королівської родини в Instagram.

/ © Instagram британської королівської сім'ї

© Instagram британської королівської сім'ї

На виставці, що відображатиме життя покійної королеви через моду, буде представлено близько 200 вбрань (близько половини з яких ніколи не виставлялися), включаючи сукні з її дитинства та роботи королівського модельєра Нормана Гартнелла, який був так тісно пов’язаний з нею у перші десятиліття її рекордного 70-річного правління.

/ © Instagram британської королівської сім'ї

© Instagram британської королівської сім'ї

Королева Єлизавета II зібрала унікальний архів вбрань, від офіційних до повсякденних сумок та аксесуарів. Ця колекція вважається найважливішою із збережених за десять десятиліть її життя.

Королева Єлизавета II / © Instagram британської королівської сім'ї

Королева Єлизавета II / © Instagram британської королівської сім'ї

Виставка пройде у Королівській галереї Букінгемського палацу з весни 2026 року та відкриється у квітні 2026 року, повідомляє Королівський фонд колекцій, де проходять виставки.

/ © Instagram британської королівської сім'ї

© Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, раніше ми зібрали образи королеви Єлизавети ІІ за історію її 70-річного правління.

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