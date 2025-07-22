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Спадщина королеви Єлизавети II: палац оголосив про відкриття особливої виставки на згадку про монархиню
Неминуча спадщина моди королеви Єлизавети буде відзначена найбільшою в історії виставкою її вбрання, яка відбудеться 2026 року на честь 100-річчя Її Величності.
Модні уподобання покійної королеви Єлизавети та її вплив на моду будуть представлені на новій виставці, відкриття якої відбудеться 2026 року, адже у квітні 2026 року їй могло б виповнитись 100 років.
Це найбільша в історії колекція її вбрання, включаючи її культові весільну та коронаційну сукні, пишуть на сторінці королівської родини в Instagram.
На виставці, що відображатиме життя покійної королеви через моду, буде представлено близько 200 вбрань (близько половини з яких ніколи не виставлялися), включаючи сукні з її дитинства та роботи королівського модельєра Нормана Гартнелла, який був так тісно пов’язаний з нею у перші десятиліття її рекордного 70-річного правління.
Королева Єлизавета II зібрала унікальний архів вбрань, від офіційних до повсякденних сумок та аксесуарів. Ця колекція вважається найважливішою із збережених за десять десятиліть її життя.
Виставка пройде у Королівській галереї Букінгемського палацу з весни 2026 року та відкриється у квітні 2026 року, повідомляє Королівський фонд колекцій, де проходять виставки.
Нагадаємо, раніше ми зібрали образи королеви Єлизавети ІІ за історію її 70-річного правління.