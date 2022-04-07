Спалила всі мости: Меган Маркл залишила ще один патронаж у Британії

Спалила всі мости: Меган Маркл залишила ще один патронаж у Британії

Меган Маркл остаточно вирішила, що дороги назад до Великої Британії для неї немає.

Повідомляється, що герцогиня Сассекськая перестала бути патроном благодійної організації Mayhew для тварин. Це було однією з небагатьох заступництв, що зберегла за собою Меган після того, як вони з Гаррі поїхали з Великої Британії до США 2020 року.

Mayhew / Getty Images

Учора лондонська благодійна організація оголосила про припинення заступництва Меган, додавши, що тісне співробітництво з герцогинею було "неймовірним привілеєм".

Наші Royal Patronage with The Duchess of Sussex came to end at the beginning of the year. Це буде незначною привілеєю для Mayhew, щоб працювати closelly з Meghan, The Duchess of Sussex, since 2019, коли він became наш Patron. Full statement: https://t.co/dzSh7z9bTO. pic.twitter.com/RgdgwgqbQ5 — Mayhew (@themayhew) April 6, 2022

"Наше королівське заступництво герцогині Сассекської добігло кінця на початку року. Для Mayhew було неймовірною честю тісно співпрацювати з Меган, герцогинею Сассекської, від 2019 року, коли вона стала нашою покровителькою".

Повну заяву організації можна почитати тут.

Меган Маркл / Getty Images

У Великій Британії залишилася лише одна благодійна організація, якою все ще опікується герцогиня Сассекська – це організація Smart Works. Коли Меган жила в Британії, вона допомагала організації підбирати одяг для жінок, які були без роботи та готувалися до співбесіди.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що ще один патронаж Меган був переданий герцогині Корнуольської Каміллі. Дружина принца Чарльза стала патроном Національного театру.

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