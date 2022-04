Спалила всі мости: Меган Маркл залишила ще один патронаж у Британії

Наші Royal Patronage with The Duchess of Sussex came to end at the beginning of the year. Це буде незначною привілеєю для Mayhew, щоб працювати closelly з Meghan, The Duchess of Sussex, since 2019, коли він became наш Patron. Full statement: https://t.co/dzSh7z9bTO. pic.twitter.com/RgdgwgqbQ5