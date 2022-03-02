Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі носить український прапор на грудях

Політикиня підтримує Україну в цей нелегкий для неї час російської агресії.

Спікерка палати представників США – Ненсі Пелосі – прийшла сьогодні, 2 березня, на пресконференцію у Вашингтоні зі значком у вигляді українського прапора, який прикріпила до жакета поряд з американським прапором.

Ненсі Пелосі / Getty Images

А вчора, 1 березня, на засіданні Конгресу в Капітолії Пелосі також з'явилася з прапором на грудях.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Нагадаємо, членкиня Конгресу депутатів Іспанії Міріам Ногерас з'явилася на пленарному засіданні в одязі у кольорі українського прапора.

Читайте також: