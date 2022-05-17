Спікерка Палати представників США одягла на роботу синьо-жовтий браслет

Ненсі Пелосі доповнила свій образ аксесуаром у кольорі українського прапора.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вчора, 16 травня, виступила перед членами Конгресу на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Там політикиня з'явилася у синій сукні-футлярі. Як аксесуар вона одягла синьо-жовтий браслет на руку на знак підтримки України.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Раніше пані Пелосі неодноразово виходила у світ зі значком українського прапору на грудях.

Нагадаємо, Пелосі є хорошою подругою України. Вона, незважаючи на небезпеку у воєнний час, приїжджала до Києва, де зустрілася з Володимиром Зеленським. Ненсі була одягнена у синій костюм, до якого був прикріплений український прапірець, і туфлі на шпильках.

Читайте також: