Спікерка палати представників США вийшла до журналістів в образі у кольорах прапора

81-річна Ненсі Пелосі підкреслила фігуру сукнею-футляром та доповнила аутфіт аксесуарами.
Спікерка палати представників США – Ненсі Пелосі – виступила вчора, 20 січня, на щотижневій пресконференції на Капітолійському пагорбі, у Вашингтоні.
Перед журналістами вона постала в образі в кольорах американського прапора. На політикині була біла сукня-футляр з рукавами три чверті.
Шию Ненсі прикрасила двома намистами – червоним та синім. На руці у неї був годинник і браслет, а вуха вона прикрасила великими перлинними сережками.
Укладання з бічним проділом і макіяж з мідно-коричневою помадою завершив діловий лук Пелосі.
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