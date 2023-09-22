Спілкувалися, обіймалися і фотографувалися: Олена Зеленська показала милі світлини із Джилл Байден

У межах свого офіційного візиту до США Олена Зеленська разом із чоловіком Володимиром Зеленським завітали до Білого дому.

Олена опублікувала на своїй сторінці в Instagram гарні світлини із зустрічі з першою леді США Джилл Байден.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська розповіла колезі про те, як відбувся Саміт перших леді та джентльменів на початку вересня в Києві, який був присвячений ментальному здоров’ю людей у всьому світі, зокрема тому, як на нього впливають війни.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона подякувала місіс Байден за допомогу в реалізації проєктів у сфері ментального здоров’я, яку отримують від Агентства США з міжнародного розвитку.

"Ось так, у різних сферах, під час різних зустрічей і візитів, ми повсюдно відчуваємо підтримку США. Бо стійкості – і моральній, і фізичній – дуже потрібна підтримка. Відчуття, що ти не сам, що твої цінності розділяють. Дякуємо всім, хто дає це Україні!

Бувають зустрічі, які не лише засвідчують взаєморозуміння, але й надихають, дають новий поштовх. Сьогоднішня розмова із Джилл Байден саме така: під час неї народилася ініціатива, яку скоро побачить світ. І впевнена, вона робитиме його кращим".

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Олени Зеленської

Крім спілкування, Джилл провела Олені екскурсію Білим домом і його територією. Вони обмінялися теплими обіймами і пофотографувалися.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська була одягнена у штанний костюм молочного відтінку від українського бренду the COAT by Katya Silchenko, який скомбінувала зі шкіряними туфлями на шпильках кольору хакі.

На пані Байден була синя сукня міді з декоративними ґудзиками в зоні декольте і білі квіткові слінгбеки J'adior от Dior.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська в елегантному чорному костюмі з чоловіком відвідала Національний меморіал на честь загиблих під час терористичного акту 11 вересня 2001 року.

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