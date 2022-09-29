Спільний вихід: Гілларі Клінтон у перламутровому намисті, її донька у винному комбінезоні

Експерша леді США і колишня державна секретарка країни з донькою відвідали захід журналу Variety, обкладинку якого прикрасили.

Гілларі Клінтон разом зі своєю донькою Челсі Клінтон відвідала захід, організований американським тижневиком Variety на тему жіночої сили "Power of Women". Подія відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліс Анненберг у Лос-Анджелесі.

Клінтони прикрасили обложку нового номера Variety, присвяченого силі жінок.

Для цієї події Гілларі обрала чорний подовжений жакет, блідо-рожеву блузку з принтом і чорні прямі штани. Вбрання вона доповнила чорними туфлями.

Челсі і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

Експерша леді прикрасила шию масивним перламутровим намистом, вуха – елегантними сережками, вона зробила насичений макіяж із акцентом на рум'янах і акуратну зачіску.

Челсі і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

Челсі була одягнена у комбінезон винного кольору з V-подібним вирізом і золотисті босоніжки. Волосся вона розпустила, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила лук бордовим манікюром.

Челсі і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

До слова, в інтерв'ю журналу Гілларі розповіла про наслідки виборів 2016 року, про загрози жінкам у політиці та про те, чи вірить вона, що жінка коли-небудь стане президентом. Челсі, своєю чергою, розповіла про те, як вона почувалася, будучи під "безжальним" контролем під час передвиборної кампанії.

Нагадаємо, Гілларі взяла участь у церемонії вручення нагород DVF 2022, яка відбулася в межах Венеційського міжнародного кінофестивалю. Там вона з'явилася у різнокольоровій сукні з принтом і на ґудзиках.

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