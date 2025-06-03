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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Спільний вихід: королева Матильда та принцеса Єлизавета відвідали музичний конкурс

Мати і дочка відвідали особливий музичний захід у гарних образах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Бельгії Матильда і кронпринцеса Єлизавета

Королева Бельгії Матильда і кронпринцеса Єлизавета / © Getty Images

В останні дні весни королева Бельгії Матильда та кронпринцеса Єлизавета відвідали конкурс піаністів імені королеви Єлизавети, що відбувся у Брюссельському центрі образотворчих мистецтв.

З цієї нагоди королева Матильда одягла комбінезон відтінку курної троянди з квітковим декором від бренду Elie Saab. Її вбрання було доповнене кейп-накидкою та великою квіткою на плечі. Образ королева доповнила прикрасами, зачіскою та макіяжем.

Королева Бельгії Матильда та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Королева Бельгії Матильда та принцеса Єлизавета / © Getty Images

А ось кронпринцеса Єлизавета обрала для вечірньої появи чорну сукню-міді із декором від Rebecca Vallance. Воноа була виконана з оксамиту і мала об’ємні рукави-ліхтарики. Сукняю прикрашала аплікація у вигляді великих зірок, а доповнила це вбрання дівчина довгими сережками у вигляді зірок.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Ці сережки належать матері Єлизавети і Матильда неодноразово в них з’являлася на публіці. Вони від бренду Percossi Papi з позолотою, топазами та перлами. Також цей бренд працює у стилістиці Ренесансу та часто створює ювелірні вироби для фільмів. Однією з найвідоміших картин, в якій з’являлися прикраси Percossi Papi, був фільм «Єлизавета» 1998 року з Кейт Бланшетт у головній ролі.

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