Спирт із чаєм замість віскі: у Росії закінчується імпортний міцний алкоголь

Накладені на Росію усіма країнами цивілізованого світу санкції працюють не так швидко, як нам би хотілося, але вони працюють і, як то кажуть, "найкраще, звичайно, попереду".

Санкції, з яких так люблять сміятися російські пропагандисти, потихеньку доходять до всіх верств населення. Зараз у Росії, наприклад, схаменулися представники ресторанного бізнесу, кажуть, що у них закінчується міцний імпортний алкоголь, а "паралельний імпорт" — так росіяни називають лазівки для обходу санкцій, на які вони всією країною розраховують, — поки що не налагоджений.

Багато ресторанів, та й споживачів справедливо побоюються, що міцний алкоголь, за старовинною російською традицією, почнуть, як кажуть, розливати в гаражах. Добре, що рецепти збереглися ще з початку 90-х. Наприклад, віскі або коньяк добре виходить у дорогих росіян шляхом змішування чаю та спирту, лікер робили з кави, згущеного молока та спирту, гурмани використовували для отримання рому горіхову настоянку.

Популярний зараз абсент можна робити зі спирту та зеленки, граппу, текілу, джин та інший прозорий алкоголь можна робити просто зі спирту нічого туди не додаючи.

Також, не варто скидати з рахунків популярний у Росії міцний алкогольний напій Глід, який продається в аптеках і вважається цілющим. На місці російських виробників Глід, ми б задумалися над перспективами ліній "Глід преміум", "Глід лайт" та "Глід дольче" — для жіночого сегменту цільової аудиторії.

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