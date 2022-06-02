Співачка Аліша Кіз допомагатиме постраждалим від війни маленьким українцям

Американська співачка Аліша Кіз і її фонд “Keep a Child Alive” одними з перших проявили солідарність з українським благодійним фондом “Твоя опора” та запропонували свою підтримку, аби діти отримали допомогу, якої потребують.

Більше двох сотень дітей загинули від початку війни в Україні, майже вдвічі більше були поранені ― ці цифри невпинно зростають кожного дня. А ще набагато більше тих, хто втратив дім або ж батьків… Але попри варварські дії Росії, світова підтримка зростає і багато людей демонструють солідарність з народом України.

фото: фонд “Твоя Опора”

“Keep a Child Alive” не буде стояти і спостерігати, як страждають діти. Це наш обов’язок об’єднатися та зробити все, що в наших силах, аби допомогти дітям, що потребують нашої підтримки. Для нас велика честь працювати з фондом "Твоя опора" та мати змогу забезпечувати дітей з вразливих категорій життєво необхідними ресурсами,” - коментує колаборацію Антоніо Руіз Гіменез, CEO та виконавчий директор “Keep a Child Alive”.

фото: фонд “Твоя Опора”

Та частина допомоги, яку "Keep a Child Alive" вже передала фонду “Твоя Опора”, була реалізована в будинках дитини, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах соціальної підтримки дітей та сімей у таких регіонах: Сумська область, Чернігівська область, Івано-Франківська область, Закарпатська область, Одеська область, Львів, Чернівці. Ці центри вже отримали матраци, постільну білизну, подушки, ковдри, підгузники й інші засобі гігієни тощо ― речі, які були надзвичайно необхідними.

фото: фонд “Твоя Опора”

“З моменту війни тисячам дітей довелося покинути свої домівки. У спокійніші області евакуювалися також безліч сиротинців та інтернатних закладів. І ми намагаємося надати гуманітарну допомогу кожному відповідно до потреб, ― каже засновниця БФ “Твоя Опора” Валерія Татарчук. - Ми щиро вдячні "Keep a Child Alive" за їхню небайдужість до сьогоднішніх подій в Україні і за їхню підтримку нашим дітям. Переконані, що це лише тільки початок. І разом ми зможемо зробити більше. Заради дітей, які є майбутнім нашої країни”.

Аліша Кіз / Фото: Associated Press

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