Співав і пританцьовував: польський священик увімкнув "Ой у лузі червона калина..." під час служби (відео)

Співав і пританцьовував: польський священик увімкнув "Ой у лузі червона калина..." під час служби (відео)

Польща з перших днів війни в Україні продемонструвала міцне плече та підтримку нашій країні та нашому народу.

Підтримують українців і словом, і ділом, і навіть піснями. У телеграм-каналі "Пряма мова Львова" опублікували відео, як у церкві у Варшаві священик увімкнув на колонці пісню "Ой у лузі червона калина..." і сам співав та пританцьовував під неї. Підспівували і парафіяни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що цей суперхіт, який на самому початку війни в Україні виконав лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який вступив до лав ЗСУ, вже співали від мало до великого.

Наприклад, співачка з німецького Ахена Марлейн Маас виконала гімн Січових Стрільців чотирма мовами — українською, німецькою, англійською та французькою і заявила, що її так глибоко торкнула ця композиція, що вона вирішила її перекласти іншими мовами для того, щоб більше людей могли почути її й зрозуміти сенс пісні.

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