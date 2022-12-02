Співробітника короля Чарльза III було звільнено з посади через расистський скандал

У британській королівській родині знову спалахнув скандал через расизм. Старший член команди короля Чарльза III іде у відставку після звинувачень у расизмі на заході королеви Камілли.

Нещодавно королева-консорт Камілла влаштовувала у Букінгемському палаці прийом. І під час цього прийому один із членів команди короля Чарльза ставив вкрай незручні запитання активістці по боротьбі з домашнім насильством Нгозі Фулані, яка була присутня на заході. З'ясувалося, що співробітник палацу неодноразово ставив їй расистські запитання про її походження.

Змішані почуття про Yesterday's visit до Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, переміщував мою каву до понравити мою назву badge. The conversation below took place. Зовнішній захід є blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support pic.twitter.com/OUbQKlabyq — Sistah Space (@Sistah_Space) November 30, 2022

Пані Фулані розповіла про інцидент у твітері. Вона заявила, що народилася у Великій Британії і була присутня на заході королеви від імені Sistah Space — групи підтримки африканських та карибських жінок, які постраждали від жорстокого поводження. Вона заявила, що їй на прийомі ставили такі запитання, як "Якої ви національності?", "Звідки ви насправді родом?", "Звідки взялися ваші люди?" і "З якої частини Африки?".

Після того, як скандал став надбанням публіки, палац випустив заяву, де повідомлялося, що старший член команди короля Чарльза йде у відставку після звинувачень у расизмі, пише People.

"Ми дуже серйозно ставимося до цього інциденту і негайно провели розслідування, щоб встановити всі подробиці. У цьому випадку були зроблені неприйнятні коментарі, які викликають глибокий жаль. Ми зв'язалися з Нгозі Фулані з цього приводу і запрошуємо її особисто обговорити всі елементи її досвіду, якщо вона цього забажає.

Королева Камілла на цьому прийомі / Фото: Associated Press

Тим часом зацікавлена особа хотіла б висловити свої глибокі вибачення за заподіяну шкоду та негайно відійшла від своєї почесної ролі. Всім членам сім'ї нагадують про політику різноманітності та інклюзивності, якої вони зобов'язані дотримуватись та підтримувати за всіх часів", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, на прийомі королеви Камілли також була присутня перша леді України Олена Зеленська.

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