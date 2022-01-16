Співробітники Бориса Джонсона вибачилися перед Єлизаветою II за вечірку напередодні похорону принца Філіпа

Даунінг-стріт вибачилася перед королевою Єлизаветою II за проведення вечірки у будинку № 10 у ніч перед похороном герцога Единбурзького у квітні 2021 року.

Раніше ми розповідали, що британському прем'єр-міністрові Борису Джонсону загрожує відставка. І не тільки через гучну вечірку в саду на Даунінг-стріт під час локдауну 2020 року, а й за те, що його колишній директор зі зв'язків з громадськістю Джеймс Слак влаштував прощальну вечірку на честь свого звільнення з посади 16 квітня, яка перетворилася в "гучну п'янку", а це відбувалося в ніч перед похороном чоловіка королеви.

Королева Єлизавета II та Борис Джонсон / Getty Images

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Офіційний представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив у п'ятницю: "Дуже прикро, що це сталося під час національної жалоби, і Даунінг-стріт вибачився перед палацом. Ви чули від прем'єр-міністра цього тижня, що він визнав, що Даунінг-стріт повинен відповідати найвищим стандартам і брати на себе відповідальність за те, що ми не зробили правильно. Ми вибачилися перед палацом", — йдеться в заяві.

Вибачення були по офіційним каналам по телефону, а не безпосередньо, коли прем'єр-міністр розмовляв з королевою або викладав їх у письмовій формі, пише Hello! Щосереди монархиня зазвичай проводить щотижневу аудієнцію з прем'єром Борисом Джонсоном.

Королева Єлизавета II та Борис Джонсон / Associated Press

Наразі британського прем'єра закликають піти у відставку. І хоча він особисто не був присутній на заході, його персонал порушив правила, а це порушує додаткові запитання щодо культури на Даунінг-стріт. Продовжується розслідування.

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