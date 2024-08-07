Спляча красуня: чому Ярослава Магучіх відпочивала у спальнику під час Олімпіади у Парижі

Українська спортсменка стала зіркою Мережі після Олімпіади і річ тут не лише у виграному нею золоті.

4 серпня Україна завоювала друге "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. Однак увагу світу вона привернула не лише своїми спортивними досягненнями, а і цікавим відпочинком.

Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

Річ у тім, що Ярослава між виконанням вправ, відпочивала лежачи на коврику для йоги і у спальнику. У цій позі вона проводить час, оскільки це допомагає розслабитись, розвантажити мозок, а також, оскільки ноги у теплому спанику, зменшується ризик травмування.

"Мені комфортно, коли я лежу і іноді я можу дивитися на хмари", - сказала Махучіх після завоювання золота, журналісту TIME. "Іноді я можу рахувати числа, 1, 2, 3, 4, або вдихати, видихати. Це як розслабитись і не думати про те, що я на стадіоні".

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Після такого відпочинку дівчина стала чемпіонкою. Багато хто жартував, що перемогу їй приніс саме сон, однак доля правди у цьому все ж є.

Сергій Степанов, який допомагає їй тренуватися разом зі своєю дружиною Тетяною Степановою, припустив, що занадто довге сидіння між стрибками може призвести до застою крові в ногах, повідомляє видання The New York Times. Так народилася ідея спального мішка. Щоразу, коли Махучіх виходить на майданчик для стрибків у висоту на змаганнях, вона несе рюкзак, в якому лежать: килимок для йоги, спальний мішок та змінні шкарпетки. Іноді вона одягає худі з каптуром. Між кожним стрибком вона знімає кросівки з шипами і змінює шкарпетки, щоб ноги не спітніли, бо це може зашкодити її хватці під ча наближення до планки. Потім вона залазить у спальний мішок і дрімає. Рюкзак стає її подушкою. Ця спокійна позиція не дає їй стати "кам’яною" у випадку, коли потрібна екстремальна пружність у ногах і гнучкість у вигинанні спини над планкою. "Це також допомагає мінімізувати будь-який біль", - сказала спортсменка виданню.

Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

Іноді Махучіх робить обертальні рухи пальцями чи зап'ястями, щоб заспокоїтися та візуалізувати наступний стрибок. "Коли ви лежите, ви почуваєтеся спокійно і комфортно, тому ви будете готові до наступного стрибка". Вона засміялася і пожартувала: "Це також гарна поза для сну".

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