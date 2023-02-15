"Спомин про майбутнє": відомий режисер презентує фільм про українських митців і їхню творчість під час війни

"Спомин про майбутнє" - це авторський документальний короткометражний фільм про українських митців і їхню творчість у їхніх рідних містах під час війни. Мета проєкту - допомогти творчим особистостям, підтримати їх у спротиві, який вони чинять, надихнути українців не опускати рук і, попри все, мріяти й вірити у майбутнє.

Картина показує короткі історії митців, виражені в танці і музиці. Події фільму відбуваються у "поцілованих війною" містах, де герої не припиняють ані мріяти, ані нести свої мистецькі місії в ім’я майбутнього. Кожен індивідуальний біль і кожен спомин про майбутнє зливається у спільний колективний роздум, де вчорашній день змішався з мріями та надіями завтрашнього.

На створення фільму Горова надихнув однойменний музикальний твір українського композитора, героя України Ігоря Поклада, який також став одним із героїв картини. Разом із дружиною він два тижні просидів без світла, їжі та води у підвалі свого будинку в окупованому Ворзелі, а на його подвірʼї у цей час стояло сім ворожих російських танків. У стрічці композиція "Спомин" лунає у виконанні оркестру НАОНІ.

Ігор Поклад

"Кажуть, що кожне випробування містить у собі подарунок. Головне – не прогледіти його та прийняти. Війна руйнує життя і мистецтво, але у цих муках народжується нове мистецтво, нове життя! Цей фільм присвячений героїчному народу України. Тут кожен, наче жива антенна. Ти починаєш виловлювати сигнал, що виведе із цього моторошного сну до світла. Шукаєш його іскру всередині себе. Адже страшно не померти, страшно так і не спробувати жити. Ми не можемо програти, ми повинні перемогти!" – сказав Семен Горов.

Семен Горов

Матеріал для стрічки відзняли у Харкові, Одесі, Ворзелі та Ірпені. Герої фільму не поїхали зі своїх міст, бо вважають, що саме так вони й чинять спротив.

"Якщо поїдуть всі, то кому потрібно таке місто?" – вважає хореографиня Лана Матвієнко.

Танцівниця Наташа з Одеси, не дивлячись на важку ситуацію у місті, ставить виставу. Денис волонтерить і займається хореографією.

"Посеред страшних наслідків і спроб знищити мирні міста нашої країни східним сусідом у розвалинах Харкова, Одеси, Києва та інших наших найпрекрасніших міст проростають пагони життя у втіленні незламних творців. Понівечені та нескорені. Їх вразливе ремесло – танець, музика, живопис, поезія – дає життя та віру їм самим та світові навколо попри будь-які біди. Ми знайомимося з героями в моменти випробування війною та надихаємося могутньою силою внутрішнього наповнення української нації – її культурою", – розповів співавторка сценарію Маруся Лиманська.

Фільм знятий незалежною кінокомпанією Gorov Studio, на меті творчої команди картини - участь у міжнародних фестивалях.

Синопсис:

На веранді своєї садиби у плетеному кріслі сидить задумливий, сивий маестро – Ігор Поклад. Він згадує свіжі події російської окупації Ворзеля, коли він із дружиною змушений був переховуватися у підвалі власної садиби протягом кількох тижнів без води та світла.

Ігор Поклад і Семен Горов

До сюжету поступово вплітаються епізоди, в яких глядач знайомиться з іще кількома персонажами. Це українські митці, які не залишили своїх рідних міст, ризикуючи життям у мистецькому протистоянні загарбницькому вторгненню ворога. Переживання та емоції митців виражено пластично. Супроводжує ці хореографічні сповіді-роздуми мелодія, яку маестро написав задовго до трагічних подій в Україні багато років тому – "Спомин".

На тлі розрухи та смерті дають життя прекрасному парубок, який прийшов до руїн Ірпеня, тендітна дівчина, яка не полишила надію на мир і добро, та інші митці – аби своїм танцем дати нове дихання понівеченій ворогом Україні.

Всі лінії утворюють єдиний роздум, де спалахами прориваються картини підземки з пересічними людьми.

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