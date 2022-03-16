Спонсори нацизму: чому історія нічому не навчила компанію Coca-Cola

Через багато років після закінчення Другої світової війни компанія мало не повторила свою помилку.

На тлі розпочатої Росією війни в Україні та вбивстві тисяч невинних людей багато брендів пішли з ворожої країни і припинили постачання своєї продукції. Досить неоднозначну позицію висловила компанія Coca-Cola, адже спочатку виробник безалкогольних напоїв заявив, що залишається в Росії, а потім після шквалу критики та новин про зняття продукції з продажу в Україні все ж таки змінив свою позицію.

"Наші серця з людьми, які переживають неймовірні наслідки цих трагічних подій в Україні", – йдеться у короткій заяві компанії.

Проте, подібна ситуація не перша в історії бренду, адже понад 80 років тому Coca-Cola була однією з тих компаній, які підтримували Гітлера та спонсорував нацизм. Як так вийшло, ми спробуємо вам розповісти.

Coca-Cola / Getty Images

Протягом багатьох років безалкогольний напій Coca-Cola був одним із найпопулярніших у Третьому Рейху, подейкували, що й сам Гітлер любив потягувати його під час перегляду "Завіяних вітром" у своєму приватному кінотеатрі. Також компанія Coca-Cola виступала спонсором "Олімпійських ігор" у Берліні 1936 року. Водночас політика Гітлера, жорстокість та знищення безневинних людей нікого не бентежили. Закінчилося спонсорування фашизму аж 1941 року, після того, як у Другу світову війну вступила Америка. Тепер американські компанії повинні були негайно припинити всю діяльність з ворогом, тому в США обірвали зв'язок з керівництвом компанії Coca-Cola в Німеччині та припинили постачання сировини для виготовлення напою, того самого, формула якого тримається в найсуворішому секреті.

Щоб уникнути банкрутства і від страху того, що компанія може бути конфіскована німецьким урядом, керівництво вирішує виготовити аналог напою і використовувати при цьому заводи Coca-Cola, які вже були в Німеччині. У якості сировини для нового напою використовувалося те, що вже було — макуха від яблук і молочна сироватка. Таким чином у нацистській Німеччині був винайдений новий напій – Fanta (від німецької Fantasie – уява).

Fanta / Getty Images

У наших реаліях після закриття в Росії різних сервісів та компаній, країна-агресор, схоже, намагається йти за схожим сценарієм. Так, у Мережі вже з'являються заяви про те, що замість McDonald's вони запускають свою мережу ресторанів швидкого харчування "У дяді Вані", а замість Instagram планують запустити "Росграм".

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