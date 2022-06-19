Спортивна Джилл Байден: перша леді з чоловіком на велопрогулянці, про яку тепер усі говорять

Спортивна Джилл Байден: перша леді з чоловіком на велопрогулянці, про яку тепер усі говорять

71-річна перша леді США Джилл Байден разом із чоловіком президентом Джо Байденом здійснила прогулянку у Делавері. Джилл продемонструвала чудову фізичну форму на публіці, а ось із Джо стався конфуз.

Раніше ми писали, що Байден зі своєю дружиною Джилл в оточенні агентів вчора проїхалися велосипедною доріжкою біля будинку в Рехобот-Біч і президент США вже на фініші впав з велосипеда. Повідомлялося, що при спробі злізти з велосипеда взуття Байдена застрягло, і він упав на бік разом з велосипедом.

ФОТО: Benny Johnson/Twitter

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

З Джил Байден, на щастя, нічого подібного не сталося. Одягнена перша леді була в чорні лосини із зірками, чорну футболку та рожеву вітрівку. Джилл була в велосипедному шоломі, який трохи перекосився на бік і світло-коричневих сонцезахисних окулярах. Також вона мала гарний французький манікюр.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

У нашій добірці ви можете подивитися, хто із зірок любить кататися на велосипедах.

А також про те, як члени британської королівської родини іноді виїжджають проїхатись на своїх велобайках.

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