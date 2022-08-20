Спортивна герцогиня: розкрито секрет, якими видами спорту займається Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська не просто струнка від природи. Вона ще й дуже працездатна і багато працює для того, щоб бути в такій фізичній формі.

Поряд із щільним графіком та вихованням трьох королівських дітей Кейт Міддлтон знаходить час для себе, регулярно займаючись спортом. Чи то біг чи теніс, спорт посідає одне з перших місць у списку улюблених захоплень Кейт. Серед не названих раніше захоплення герцогині також кросфіт.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Це високоінтенсивне тренування, яке поєднує в собі такі елементи, як гімнастика, гирьовий спорт та важка атлетика. Це тренування вважається одним із найефективніших для нарощування м'язової маси, а також спалювання жиру і тонусу тіла, пише express.

Королівські експерти переконані, що саме кросфіт допомагає герцогині відмовитись від будь-яких обмежувальних дієт, оскільки силові тренування збільшують швидкість метаболізму в організмі, а це означає, що вона може насолоджуватися великою кількістю поживної їжі.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Наприклад, Кейт дуже любить гостре каррі, пасту чи піцу, а наприкінці робочого дня іноді може побалувати себе джином із тоніком.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Також герцогиня Кембриджська любить займатися йогою і їздить на велосипеді, переважно, звичайно, зі своїми дітьми.

Про те, що їсть герцогиня Кейт, щоб залишатися такою стрункою, ми вже розповідали раніше.

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