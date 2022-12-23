Спортивна сім'я: принцеса Єлизавета з братом взяли участь у змаганнях

21-річна принцеса Єлизавета разом зі своїм молодшим братом 17-річним принцом Еммануелем взяли участь у забігу Warathon у рамках акції солідарності "Найтепліший тиждень" на стадіоні короля Бодуена в Брюсселі.

Принцеса Єлизавета та принц Еммануель / Фото: Getty Images

Її Високість одягла чорний спеціальний костюм для бігу та зібрала волосся у хвіст. Її брат також був у спортивній формі.

Нещодавно разом із батьками – королевою Матильдою та королем Філіпом вони відвідали щорічний різдвяний концерт, який відбувся у Королівському палаці у Брюсселі.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Того дня спадкова принцеса з'явилася на публіці у неоново-синій сукні без рукавів зі складанням на стегні від Diane von Furstenberg, доповнювали її взуття в тон, сережки-висячки та синій клатч.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Також ми показували вам різдвяну листівку бельгійської королівської родини, яку вони випустили напередодні свята.

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