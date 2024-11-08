Спортивний монарх: король Чарльз розповів про своє 11-хвилинне тренування, і це захоплює

Король Чарльз організував прийом призерів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року у Букінгемському палаці в Лондоні.

Компанію йому мала скласти дружина Камілла, але вона захворіла і зараз перебуває на лікарняному. Тому супроводжувала Чарльза його сестра принцеса Анна.

Перебуваючи в оточенні олімпійців, яким дуже знайомо, що таке виснажливі тренування, король розповів і про те, як займається спортом.

Монарх розповів, що займається двічі на день, він присідає і підтягується на перекладині, а таке тренування триває лише 11 хвилин, але воно регулярне, пише Daily Mail.

Його Величність був у піднесеному настрої на прийомі, де його супроводжували принцеса Анна і герцогиня Глостерська. Чарльз був у смугастому костюмі, білій сорочці і зі світлою краваткою в принт і взутий у чорні туфлі. Принцеса Анна вдягнулась у бордову сукню та шкіряні туфлі з бантами та на підборах, а на шию накинула хустку.

Принцеса Анна та король Чарльз III / Фото: Getty Images

На спеціальний захід було запрошено спортсменів, які здобули золоті, срібні та бронзові медалі на Іграх 2024 року в Парижі.

Королева Камілла повинна була бути присутньою на заході, але зараз вона перебуває на лікарняному, оскільки відновлюється після інфекції грудної клітини.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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