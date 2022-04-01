Спортсменка чи елітна шахрайка: що відомо про Тетяну Навку - дружину прессекретаря Путіна

Після 24 лютого США та країни Європи запровадили проти путінської свити санкції. Одним із тих, хто потрапив до цього списку, став головний пропагандист РФ та його дружина.

Найвище керівництво Росії протягом десятиліть годує свій народ пропагандою і намагається розповідати історії про чесність, мовляв, гроші вони заробляють тяжкою працею. А дачі за мільйони доларів, величезні яхти в італійських портах та вілли у Франції – це не наше. Також таємницею залишається часто і їхнє особисте життя, адже досі ніхто точно не знає, скільки дітей у Путіна, де мешкає син Медведєва і в якій із європейських країн навчаються діти інших депутатів Держдуми РФ. Проте один із персонажів путінської свити все ж залишається в полі зору ЗМІ - Дмитро Пєсков - прессекретар російського фюрера, а також його скандальна дружина Тетяна Навка.

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Оскільки Тетяна - колишня зірка фігурного катання - вона дуже любить бути в центрі уваги. Дружина Пєскова веде розкішне життя, має у власності дорогі автомобілі, величезні будинки, декілька квартир, носить люксовий одяг, проте мало хто знає, що, попри російський паспорт, народилася вона в Україні у чудовому місті Дніпрі, яке зараз бомбардують російські окупанти.

Тетяна Навка / Getty Images

До Москви Навка переїхала в 13 років, заради тренувань у спортклубі "Москвич" під керівництвом тренерки Наталії Дубової і завдяки їй потрапила до США, де тренувалася в Нью-Джерсі. Таким чином, на "ненависному" Росією Заході спортсменка прожила цілих 15 років. Після розпаду СРСР Тетяна виступала за Білорусь та Росію, перемагала у змаганнях, а після завершення спортивної кар'єри повернулася зі США до Москви, щоб брати участь у розважальних телешоу з танцями на льоду, у яких були залучені інші відомі фігуристи та знаменитості шоу-бізнесу.

Тетяна Навка / Getty Images

Тетяна Навка / Getty Images

Проте прославилася Тетяна Навка не лише своєю блискучою спортивною кар'єрою, а також скандалами та гучними романами, через які набула статусу "розлучниці". У перший шлюб спортсменка вступила з тренером та чемпіоном світу з танців на льоду Олександром Жуліним. Нібито саме через роман із Тетяною від Жуліна пішла його дружина Майя Усова. Шлюб вони уклали в Нью-Йорку, придбали розкішне житло на Мангеттені, у пари народилася єдина спільна дочка Олександра.

Тетяна Навка з дочкою / Getty Images

У дівчини, звісно, американське громадянство, вона захоплюється співом і навіть пробувала записувати пісні під псевдонімом Алексія, але тільки успіхів її творчість не принесла.

Ще заміжня за Жуліним Тетяна закрутила роман у Москві з актором Маратом Башаровим, який на той момент теж був одружений. Вони познайомилися на одному із телепроєктів. Після кількох років стосунків пара розійшлася, і Тетяна нібито знову закрутила роман із колегою по одному з льодових шоу - співаком та представником Росії на "Євробаченні-2011" Олексієм Воробйовим. Через колегу по льоду Воробйов покинув свою тодішню кохану акторку Ганну Чиповську.

2010 року Тетяна знову розбиває сім'ю, коли знайомиться з прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим. Політик теж залишає свою дружину з трьома дітьми та одружується з фігуристкою. Так починається нова сторінка життя скандальної спортсменки та життя на широку ногу. У цих стосунках у них народилася донька Надія 2014 року.

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Навку та її нового чоловіка неодноразово звинувачували в корупції. Вперше про статки пари заговорили після того, як у пресі з'явилися фото з їхнього весілля 2015 року. Наречена була в білій сукні від Валентина Юдашкіна, сам захід проводився в найдорожчому готелі в Сочі Rodina Grand Hotel & SPA, в оформленні заходу використовувалося 5 тисяч живих квітів, а також на розкішному весіллі виступали відомі артисти. За вечір Навка змінила кілька вбрань, а на зап'ясті у Пєскова красувався дорогий годинник, який йому нібито подарувала нова дружина. Вартість цього аксесуара на той час була 620 тисяч доларів.

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"Що стосується історії з годинником - я ж не міг не одягнути на весілля подарунок дружини… Це все знову ж таки наша особиста справа, і це нікого не хвилює. Навряд чи якось подарунки дружини чоловікові чи чоловікові дружині можуть стосуватися антикорупційної діяльності", - заявив Пєсков після критики на свою адресу.

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Розкішне весілля пари відбулося 1 серпня 2015 року, а ось уже у жовтні того ж року дружину прессекретаря президента Росії звинуватили у порушенні податкових законів США, а також порушенні закону самої Російської Федерації.

2015 року Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування, згідно з яким ексфігуристка незаконно користувалася податковими пільгами, а також вказала неправдиві відомості під час заповнення декларацій у США. Виявляється, Тетяна щонайменше до 2013 року вказувала в декларації як чоловіка фігуриста Олександра Жуліна, з яким розлучилася ще 2010 року, а причиною цього були податкові послаблення, передбачені в Америці для подружжя. За рік до весілля спортсменка відкрила три банківські рахунки у Швейцарії, а також створила офшорну компанію на Британських Віргінських островах.

Як повідомляє видання Deutsche Welle, закони США зобов'язують у таких випадках повідомляти владу про свої закордонні рахунки, але Навка цього не зробила. Також вона порушила і російські закони, оскільки рахунок у швейцарському банку продовжував бути відкритим, а за законами РФ дружина держслужбовця не може мати рахунки у закордонних банках.

Тетяна Навка / Getty Images

А ось за пів року до оформлення шлюбу з Пєсковим Навка придбала елітний будинок у Підмосков'ї вартістю 20 мільйонів доларів. Звідки у фігуристки такі гроші – загадка, адже навіть, попри її доходи від реклами та телешоу, ця сума непідйомна, враховуючи те, що всю свою нерухомість у США (квартиру в Нью-Йорку та будинок у Нью-Джерсі) вона купувала в іпотеку. А ось офіційний дохід Пєскова на період 2015 був заявлений в 10 мільйонів рублів.

Дім Піскова та Навки / Сайт Олексія Навального

Також цікавим був факт, що медовий місяць Пєсков провів із новою дружиною та дітьми на розкішній яхті Maltese Falcon ("Мальтійський сокіл"), вартість оренди якої на тиждень становила 2015 року 385 тисяч євро.

Яхта Maltese Falcon / Getty Images

Яхта Maltese Falcon / Getty Images

Наразі оренда Maltese Falcon стартує від 460 тисяч євро.

Яхта Maltese Falcon

Неодноразово Навка з'являлася і на різних заходах як запрошена гостя, демонструючи розкішні вбрання від відомих дизайнерів, а також як гість на сходинах російських еліт, як, наприклад, захід Кадирова, який він організував на честь дебютного показу колекції своєї дочки Айшат, яка зараз є міністеркою культури Чечні. На відео, яке "гуляє" у Мережі, Навка витанцьовує із чеченським диктатором національний танець.

Після початку Росією повномасштабної війни на території України Тетяна Навка потрапила до списку санкцій США разом зі своїм чоловіком Пєсковим, оскільки вони підтримували вторгнення до нашої країни. Тепер нерухомість ексфігуристки у США залишилася без господині, сподіваємось – назавжди.

Тетяна Навка / Getty Images

Тетяна Навка / Getty Images

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