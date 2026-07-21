Спрацював "ефект Кейт": принцеса Уельська вийшла в гори у шортах і тепер їх хочуть усі

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

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Цього літа ними стали червоні спортивні шорти, які вже вподобали знаменитості, стилісті і модники по всьому світу, завдяки тому, що їх одягла дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма.

Саме в них Кейт була, коли вирушила у похід у гори. Модель бренду The North Face вартістю 80 доларів, яку миттєво розкупили шанувальники принцеси.

Справді, традиційний королівський етикет вимагає, щоб спідниці, шорти та сукні відповідали скромності і зазвичай закінчувалися лише на рівні колін чи трохи вище, отже Кейт дещо порушила ці правила. Тим не менш, враховуючи, що це було благодійне сходження в гори, а не офіційне королівське завдання, ми підозрюємо, що ніхто не заперечував проти невеликого відхилення від протоколу – особливо враховуючи, що шорти мають деякі продумані функції, які дійсно допомагають туристам.

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Принцеса Уельська із сім'єю / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Уельська із сім'єю / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Уельська із сім'єю / © Instagram принца і принцеси Уельских

Як повідомляє виробник, ці шорти, виготовлені з міцного водовідштовхувального матеріалу, що захищає від вологи та вбирання тканини, а також містять світловідбивні елементи для підвищення видимості в темний час доби, мають вбудовану підкладку (що допомагає зменшити тертя) і спеціально розроблені для активного відпочинку. Як і очікувалося, популярність North Face вже різко зросла, і розміри яскраво-червоного відтінку швидко розкуповуються.

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