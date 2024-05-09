Справа не в графіках: стала відома справжня причина, чому Чарльз не зустрівся з Гаррі

Справжня причина, через яку король Чарльз не зміг зустрітися із сином Гаррі під час його короткого візиту до Лондона насправді не пов'язана із завантаженим графіком монарха.

З'явилася інформація від інсайдерів, згідно з якою король Чарльз заявив принцу Гаррі, що якщо вони зустрінуться, то на цій зустрічі має бути присутня і королева Камілла. І ця зустріч мала відбутися в рамках вечірки в саду Букінгемського палацу, яка відбулася того ж дня, пише express.co.uk.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Насправді обговорювали дві можливості зустрічі", — зазначає джерело. "Одна на вечір у Кларенс-гаусі та одна під час садової вечірки". Але, як ми вже знаємо, угоди так не було досягнуто і послалися на нестикування робочих графіків обох.

Але, знаючи, що під час минулої зустрічі батька з сином на ній була присутня королева Камілла і вона залишилася незадоволена тим, що Гаррі прибув до Лондона без попередження, мабуть, герцог Сассекський міг не бажати зустрічатися з Її Величністю.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц Гаррі з'явився на службі на честь 10-річчя "Ігор нескорених" у соборі Святого Павла. А шанувальники звернули увагу на одну деталь у його образі, яка красномовно вказувала на те, що він думає з приводу зустрічі з королем, що не відбулася.

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