"Справи йдуть не дуже добре": норвезький принц Сверре Магнус вперше публічно заговорив про своє особисте життя

Принц Сверре Магнус / © Getty Images

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Молодший син короля Хокона VIII і королеви Метте-Марит , який дав інтерв'ю норвезькій газеті VG, в якому розповів про свої перші місяці в Португалії, визнав, що, хоча він уже жив за кордоном під час свого перебування в Італії, спільне проживання з іншими студентами стало для нього новим досвідом.

Принц Сверре Магнус / © Getty Images

«Жити у студентському гуртожитку трохи незвично. Приємно знайомитись з людьми та готувати разом», — пояснив він норвезькому ЗМІ. Він також розповів про одну із звичок, яку перейняв завдяки сусідам по кімнаті: «Там, де я живу, є кілька італійців, які дуже добре готують, тому я часто потай куштую їхню їжу», - пише vanitatis.

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Однак адаптація до нового життя не обійшлася без труднощів, особливо у навчанні. У 20 років принц був повністю захоплений підготовкою до іспитів, і до цього етапу він підійшов зі старанністю, але й з почуттям гумору.

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Принц Сверре Магнус та його батьки - королева Метте-Маріт та король Гокон VIII / © Associated Press

«Я намагаюся щосили, але поки не дуже добре виходить. Подивимося», — зізнався він в інтерв'ю, додавши зі сміхом: «Принаймні я не найгірший у класі».

Один із найбільш спонтанних моментів розмови стався, коли журналіст поцікавився його особистим життям.

"Справи йдуть не дуже добре", - сказав він, сміючись. Це коротке зізнання різко контрастувало з відвертістю його старшої сестри, принцеси Інгрід Олександри, чиє особисте життя привертало більше уваги ЗМІ і було предметом численних спекуляцій про можливі стосунки, жодні з яких не було публічно підтверджено.

Принц Сверре Магнус та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Нагадаємо, принц Сверре Магнус навчається у коледжі Forward, де він отримує ступінь у галузі ділового адміністрування. У цьому ж навчальному закладі, але лише на другому курсі, навчається іспанська інфанта Софія.

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