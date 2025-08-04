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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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410
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Справжнє ім’я Меган Маркл: як воно звучить і чому вона його не використовує

Меган Маркл народилася 4 серпня 1981 року і при народженні її батьки дали їй ім’я Рейчел, а повне ім’я звучало Рейчел Меган Маркл.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Хоча в юності вона, можливо, і носила ім’я Рейчел, в очах громадськості вона завжди була відома як Меган Маркл.

Герцогиня Сассекська ніколи не пояснювала причину цього, але передбачається, що вона віддала перевагу називати себе Меган Маркл, оскільки це ім’я більш відоме через алітерацію, але сама Меган цього ніколи не підтверджувала.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

До речі, коли Меган знімалася у серіалі «Форс-мажори», її героїню звали Рейчел Зейн. І саме ця роль принесла їй найбільшу популярність.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

До речі, цікавий факт про чоловіка Меган — принца Гаррі. При народженні його не називали тим ім’ям, яке він зараз використовує. Принцеса Діана і принц Чарльз дали йому ім’я Генрі Чарльз Альберт Девід, а пізніше він просто взяв ім’я Гаррі, оскільки вважається, що це неформальне прізвисько, що походить від імені Генрі.

Маленький принц Гаррі / © Associated Press

Маленький принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

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