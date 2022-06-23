Спроба не вдалася: княгиня Шарлін публічно намагалася показати, що в їхньому шлюбі з Альбером II все гаразд

Спроба не вдалася: княгиня Шарлін публічно намагалася показати, що в їхньому шлюбі з Альбером II все гаразд

Княгиня Шарлін здійснила свій перший закордонний візит із сім'єю після повернення зі шпиталю, де проходила тривале лікування. І всупереч чуткам про розлучення з Альбером ІІ пара продемонструвала поцілунок. Щоправда, він мав вигляд швидше показового, ніж справжнього.

Шарлін та Альбер з дітьми прибули до Осло минулої ночі. Члени княжої родини Монако вирушили до Норвегії, щоб бути присутніми на відкритті виставки Sailing the Sea of ​​Science у Frammuseum в Осло, де їх вітав спадковий принц Гокон. Разом із батьками були й їхні діти – семирічні принц Жак та принцеса Габріелла.

Королівський двір Норвегії представив знімки із заходу в Instagram.

Князь Монако Альбер II відкрив виставку, на якій представлені експедиції принца Альбера Айса і перші норвезькі експедиції на Шпіцберген. Принцеса Шарлен та двоє дітей пари, спадкоємець принц Жак та принцеса Габріелла, також були присутні на відкритті в музеї Фрам", — йдеться у підписі до світлин.

Княгиня Шарлін мала досить елегантний вигляд в чорному штанному костюмі та туфлях-човниках. На шиї у неї сяяло золоте кольє. Зачіска та макіяж були максимально природними.

Видання Daily Mail опублікувало знімок, на якому княгиня обійняла чоловіка, і вони схоже поцілувалися на публіці. Все-таки з чутками про майбутнє розлучення треба щось робити, як мінімум, намагатися демонструвати на публіці, що в їхній родині все гаразд.

Минулого тижня, нагадаємо, Шарлін та Альбер II відвідали церемонію відкриття 61-го телефестивалю у Монте-Карло. Там княгиня з'явилася у зеленій сукні на одне плече з невеликим шлейфом від Lanvin за три тисячі євро, до якої одягла золоті босоніжки та сережки з діамантами. На руках у княгині були масивні діамантові браслети.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Раніше з'явилася інформація, що князь Альбер II погодився платити 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік своїй дружині, щоб вона продовжувала разом із ним виконувати деякі королівські обов'язки.

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