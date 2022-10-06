Стала довгожителькою: що їла і чого уникала у своєму раціоні королева Єлизавета II

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ пішла з життя на 97 році. У свідоцтві про смерть значиться, що монархиня померла від старості. Прожити так довго королева змогла не лише завдяки генетиці, а й правильному способу життя.

У британській королівській сім'ї завжди були дуже суворі правила щодо харчування її членів. І на чолі цих правил стояла, звичайно ж, королева Єлизавета ІІ.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді розповів, що Її Величність ніколи не була гурманом, як, наприклад, її чоловік принц Філіп, який з ранку до вечора міг розмовляти про їжу. Розмовляючи з The Telegraph, шефкухар сказав: "Королева їсть, щоб жити, на відміну від принца Філіпа, який любить поїсти і може стояти і говорити про їжу весь день", — пише express.

Були у Єлизавети II і свої табу в їжі. Наприклад, вона не любила картоплю, рис чи макарони на вечерю і загалом не була шанувальницею вуглеводів, тому така їжа ніколи не була присутня за обіднім столом ні в кого з членів королівської родини.

Королева Єлизавета II із сином Чарльзом та невісткою Каміллою / Фото: Associated Press

За словами цього самого шефкухаря ми знаємо, що іноді королева любила домашні бургери. А також він розповів, що харчування монархині було здоровим та низьковуглеводним. Зазвичай це була запечена риба чи курка з двома різними овочами чи велика тарілка салату.

Сміємо припустити, що здорове харчування допомогло королеві так довго залишатися здоровою та дожити до 96 років. Її син король Чарльз III також дбає про своє харчування і має кілька особливих харчових звичок.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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