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Стала головною зіркою заходу: королева Камілла одягла брошку, яку не бачили близько 90 років
Королівська особа продемонструвала рідкісну прикрасу, чим привернула багато уваги.
Королева Камілла вже давно зарекомендувала себе як та, хто любить надягати ті прикраси з королівської скарбниці, які рідко з'являлися на публіці. Саме цей хитрий трюк вона зробила знову — одягла на завершальний день кінних перегоні в Аскоті діамантову брошку, яка раніше належала Єлизаветі Боуз-Лайон — матері королеви Єлизавети II.
Прикраса через свій зовнішній вигляд називається «Діамантовий годинник» (Diamond Watch brooch) і являє собою виріб з бантом інкрустованим діамантами, на якому висить підвіска, теж з діамантами.
Брошка є частиною королівської ювелірної колекції і опинилася у ній завдяки світській левиці та членкині родини австрійських банкірів Ротшильдів — міс Еліс Ротшильд. Жінка була колекціонеркою предметів мистецтва і брошку подарувала королеві Марії як весільний подарунок 1893 року. Тобто прикрасі вже 132 роки.
Прикрасу рідко носили, але однією з тих, хто носив її, була королева мати Єлизавета Боуз-Лайон. Відомо, що прикрасу вона надягала 1936 року, тобто 89 років тому.
Камілла ж одягла брошку на кінні перегони не з сукнею, а з костюмом, що включав блузу з довгими рукавами та спідницю міді з плісуванням. Також вона доповнила образ невеликою білою сумкою, туфлями на підборах та сережками з діамантами та перлами. На голові у Камілли був крислатий плетений легкий капелюх з великими квітами.
Днем раніше Її Величність трохи здивувала публіку, оскільки викликала багато питань сумкою Lady Dior, яка названа брендом на честь покійної принцеси Діани.