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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
633
Час на прочитання
2 хв

Стала головною зіркою заходу: королева Камілла одягла брошку, яку не бачили близько 90 років

Королівська особа продемонструвала рідкісну прикрасу, чим привернула багато уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла вже давно зарекомендувала себе як та, хто любить надягати ті прикраси з королівської скарбниці, які рідко з'являлися на публіці. Саме цей хитрий трюк вона зробила знову — одягла на завершальний день кінних перегоні в Аскоті діамантову брошку, яка раніше належала Єлизаветі Боуз-Лайон — матері королеви Єлизавети II.

Прикраса через свій зовнішній вигляд називається «Діамантовий годинник» (Diamond Watch brooch) і являє собою виріб з бантом інкрустованим діамантами, на якому висить підвіска, теж з діамантами.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Брошка є частиною королівської ювелірної колекції і опинилася у ній завдяки світській левиці та членкині родини австрійських банкірів Ротшильдів — міс Еліс Ротшильд. Жінка була колекціонеркою предметів мистецтва і брошку подарувала королеві Марії як весільний подарунок 1893 року. Тобто прикрасі вже 132 роки.

Прикрасу рідко носили, але однією з тих, хто носив її, була королева мати Єлизавета Боуз-Лайон. Відомо, що прикрасу вона надягала 1936 року, тобто 89 років тому.

Камілла ж одягла брошку на кінні перегони не з сукнею, а з костюмом, що включав блузу з довгими рукавами та спідницю міді з плісуванням. Також вона доповнила образ невеликою білою сумкою, туфлями на підборах та сережками з діамантами та перлами. На голові у Камілли був крислатий плетений легкий капелюх з великими квітами.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Днем раніше Її Величність трохи здивувала публіку, оскільки викликала багато питань сумкою Lady Dior, яка названа брендом на честь покійної принцеси Діани.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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