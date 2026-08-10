Стала на лижі влітку: герцогиня Софі здивувала королівських шанувальників

Герцогиня Софі / © Getty Images

Реклама

Софі приїхала з нагоди оголошення про те, що вона стала їхньою королівською покровителькою.

Організація AFPST допомагає пораненим, травмованим та хворим військовослужбовцям та ветеранам відновити впевненість у собі, стійкість та почуття спільності за допомогою адаптивних зимових видів спорту.

Реклама

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька і сама стала на лижі, одягнувши спеціальний лижний костюм, шолом, рукавички та окуляри. Так кумедно бачити члена королівської сім'ї влітку, що катається на лижах.

Реклама

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, публіка активно обговорювала нову стрижку герцогині Единбурзької на кшталт 90-х, коли Софі довела, що класика ніколи не виходить із моди.

Новини партнерів