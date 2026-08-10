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Стала на лижі влітку: герцогиня Софі здивувала королівських шанувальників
Герцогиня Единбурзька Софі здійснила візит до команди паралімпійських зимових видів спорту Збройних сил у Сніжному центрі у Гемел-Гемпстеді, у Гартфордширі.
Софі приїхала з нагоди оголошення про те, що вона стала їхньою королівською покровителькою.
Організація AFPST допомагає пораненим, травмованим та хворим військовослужбовцям та ветеранам відновити впевненість у собі, стійкість та почуття спільності за допомогою адаптивних зимових видів спорту.
Герцогиня Единбурзька і сама стала на лижі, одягнувши спеціальний лижний костюм, шолом, рукавички та окуляри. Так кумедно бачити члена королівської сім'ї влітку, що катається на лижах.
Нещодавно, нагадаємо, публіка активно обговорювала нову стрижку герцогині Единбурзької на кшталт 90-х, коли Софі довела, що класика ніколи не виходить із моди.