Стала відома причина: чому королева Єлизавета II не прийшла на весілля Чарльза та Камілли

Покійна королева Єлизавета II любила свого старшого сина не менше, ніж інших своїх дітей, але королівський обов'язок для неї був понад усе.

Принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз одружилися 2005 року. На їхньому весіллі були присутні майже всі члени сім'ї, але тільки не королева Єлизавета II.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королеви та її чоловіка принца Філіпа, матері та батька нареченого, під час громадянської церемонії ніде не було видно. Чому монархиня вирішила залишитися осторонь весілля сина стало відомо через багато років.

Хтось припускав, що королева Єлизавета II не схвалювала союз Чарльза та Камілли (для обох це був другий шлюб). Оскільки Чарльз зав'язав стосунки з Каміллою ще колись був одружений з принцесою Діаною. А в якийсь момент у пресу просочилася інформація про те, що королева назвала Каміллу "цією злою жінкою".

Весілля Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Але, як пише Daily Mail, справжня причина відсутності Єлизавети II на церемонії була в іншому. Будучи монархинею, королева була главою англіканської церкви. І Чарльз, і Камілла раніше були одружені — а згодом розлучилися. Визнаючи розлучення сумним фактом життя, Англіканська церква не заохочує його (до речі, саме тому дочка Єлизавети II – принцеса Анна – вдруге виходила заміж не в Англії, а Шотландії).

Так ось, королева, була віруючою людиною і в жодному разі не ставила під сумнів цінності церкви. "Я не можу піти. Я не думаю, що моє становище дозволяє це", — говорила про весілля сина монархиня.

Весілля Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Хоча, безумовно, королева побажала подружній парі всього найкращого. Разом з принцом Філіпом вона була присутня на релігійному благословенні в каплиці Святого Георгія, яке відбулося одразу після громадянської церемонії в Ратуші.

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