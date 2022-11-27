Стала відома причина смерті королеви Єлизавети II, яку приховували від публіки

В офіційній заяві Букінгемського палацу йшлося, що Її Величність королева померла на 97-му році життя від старості.

Національний архів Шотландії публікував офіційний документ, у якому було названо причину смерті 96-річної королеви Великої Британії Єлизавети II.

Але в новій біографії Джайлса Брандрета "Елізабет: інтимний портрет" стверджується, що королева мирно померла у своєму улюбленому Балморалі у Шотландії після боротьби з раком кісток.

Незважаючи на те, що офіційною причиною її смерті було названо старість, містер Брандрет, який був другом принца Філіпа від 1970-х року, заявив, що хвороба забрала життя королеви, пише express.co.uk.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Зазначимо, що автор книжки також був депутатом від консерваторів, зміг отримати такий чудовий доступ до королівської родини відтоді, як він зав'язав дружбу з принцом Філіпом у 1970-х роках, коли вони обидвоє відвідали благодійний захід.

Незважаючи на те, що офіційною причиною її смерті було названо старість, містер Брандрет, друг принца Філіпа, заявив, що хвороба забрала життя королеви.

Вважається, що монархиня залишалася стійкою до кінця своїх днів і працювала навіть останні години перед смертю. За два дні до смерті Єлизавета II вітала нову прем'єрміністерка Ліз Трасс.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

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