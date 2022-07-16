Стала відома причина смерті першої дружини Дональда Трампа

Перша дружина 45-го президента США Дональда Трампа і мама Іванки Трамп - 73-річна Івана Трамп, померла внаслідок нещасного випадку. Про це повідомив головний судово-медичний експерт Нью-Йорка, пише Daily Mail.

Івана Трамп / Фото: Associated Press

Івану знайшли мертвою у четвер, 14 липня, біля сходів на першому поверсі її будинку на Мангеттені. Правоохоронці розпочали розслідування, але слідчі припускають, що вона просто впала.

У заяві судмедексперта зазначено, що у жінки діагностували сильну травму тулуба.

Нагадаємо, стало відомо, як провела останні години перед смертю колишня дружина Дональда Трампа.

Івана Трамп / Фото: Associated Press

Івана Зельничкова народилася у комуністичній Чехословаччині 1949-го. 1977 року вона вийшла заміж за Дональда Трампа (це був її другий шлюб). Через 15 років, 1992-го, вони розлучилися. У цьому шлюбі народилося троє дітей: сини Дональд-молодший та Ерік і донька Іванка.

Дональд та Івана Трампи / Фото: Associated Press

У юнацькі роки Івана входила до складу збірної Чехословаччини з гірських лиж. Вона працювала моделлю.

Вона відіграла важливу роль у створенні іміджу Трампа у пресі у 1980-х роках, коли вони були однією з найвпливовіших пар Нью-Йорка. Жінка багато робила для побудови їхнього сімейного бізнесу. Івана з Дональдом працювала над будівництвом "Вежі Трампа" (Trump Tower) - всесвітньо відомого хмарочоса на П'ятій авеню в Мангеттені та над іншими гучними проєктами, зокрема над казино "Трамп Тадж-Махал" в Атлантік-Сіті.

Івана Трамп / Фото: Associated Press

Івана була віцепрезиденткою з дизайну інтер'єрів у Trump Organization та керувала історичним готелем Plaza, який Трамп придбав 1988 року.

Івана Трамп / Фото: Associated Press

Після розлучення Івана займалася бізнесом, писала книжки (у неї вийшло кілька романів). Вона також неодноразово брала участь у телевізійних шоу.

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