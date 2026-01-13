Стала відома сума, яку принц Гаррі отримав за написання своїх скандальних мемуарів

Книжка принца Гаррі "Запасний" / © Associated Press

10 січня 2023 року принц Гаррі випустив у твердій обкладинці свої мемуари і, як повідомляється, заробив приголомшливі 22 мільйони фунтів стерлінгів (близько 30 мільйонів доларів) на виході своєї книжки, яка містила різні сенсаційні заяви та звинувачення на адресу королівської сім’ї, зокрема принца Вільяма, короля Чарльза і королеви Камілли.

Після виходу книжки, лише через день після 41-го дня народження принцеси Кетрін, мемуари Гаррі швидко стали найбільш продаваними у Великій Британії після публікації видавництвом Penguin Random House, пише express.

Раніше Daily Mail повідомляла, що за наявними даними, принц Гаррі отримав аванс у розмірі 16 мільйонів фунтів стерлінгів у межах угоди на 32 мільйони фунтів стерлінгів за чотири книжки у червні 2021 року.

Автор бестселерів, Річард Осман, творець таких популярних кримінальних романів, як «Клуб вбивств у четвер», розповів, скільки, на його думку, отримав принц Гаррі.

Раніше у своєму подкасті The Rest Is Entertainment Осман сказав: «Неможливо переоцінити, скільки грошей принесла книжка, яку написав Гаррі».

Загалом, це одна з найуспішніших книжок. Науково-популярна книжка всіх часів, яка найшвидше продається. Я навіть зробив деякі приблизні розрахунки, тому що це мені подобається. Я знаю скільки вам платять за книжку. Я думаю, він заробив 26-27 мільйонів доларів».

Офіційно видання книжки «Запасний» у м’якій обкладинці вийшло у жовтні 2024 року — за 21 місяць після початкового випуску у твердій обкладинці.

А нещодавно стало відомо, що дружина Гаррі — Меган Маркл — теж планує випустити власну книжку.