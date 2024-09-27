Стали на захист Меган Маркл: співробітники герцога та герцогині Сассекських висловилися про роботу з парою

Нинішні та колишні співробітники принца Гаррі та Меган Маркл розповіли, як насправді працювати на них, після останніх заяв, які шокують у пресі.

Вони виступили на підтримку пари після нещодавніх звинувачень на адресу герцогині Сассекської, опублікованих американським виданням The Hollywood Reporter. У статті Меган Маркл назвали "важкою герцогинею" і стверджувалося, що її персонал нібито "наляканий" нею та її "принижувальною" поведінкою по відношенню до них.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що Меган "ходить як диктатор на високих підборах, киплячи від злості та вигукуючи накази", а одне з джерел додало: "Я бачив, як вона доводила дорослих чоловіків до сліз".

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

У звіті також містилися твердження про "галасливі істерики" герцогині та "гнівні електронні листи о 5 ранку", через які вона отримала прізвисько "важка герцогиня".

Проте від того часу низка нинішніх і колишніх співробітників виступила на захист Меган і заявила, що ці звинувачення є "вигадками".

Один із них, колишній керівник апарату пари Джош Кеттлер, назвав Сасекських "відданими та працелюбними" і розповів про те, як його "тепло зустріли" після приєднання до їхньої команди.

Бен Браунінг, колишній керівник відділу контенту Archewell, розповів Us Weekly, що його досвід роботи з Гаррі та Меган був "позитивним і сприятливим", додавши: "Історії, які ми бачили і які припускають протилежне, не відповідають дійсності".

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ешлі Гансен, глобальний прессекретар герцога та герцогині та голова відділу комунікацій Archewell, розповіла про власний досвід спілкування з парою, коли їй довелося взяти відпустку через проблеми зі здоров'ям:

"Коли я розповіла їм, то зустріла таку турботу і занепокоєння, які б батько проявив, якби це була його власна дитина. Мене запитали, що мені потрібно, як і чим можуть вони допомогти, і сказали, що я можу взяти стільки часу, скільки мені потрібно".

Пані Гансен стверджує, що Гаррі та Меган надсилали їй квіти та посилки з речами, "але для мене найважливіше те, що Меган особисто зв'язувалася з моїм чоловіком щодня, щоб переконатися, що з нами обома все гаразд, і що ми маємо підтримку".

Чинний співробітник, який побажав залишитися анонімним, розповів, як колеги були "приголомшені заявами", додавши: "Зрозуміло, звідки беруться такі коментарі. Мабуть, їх вигадав хтось незадоволений".

Тим часом колишній співробітник похвалив позитивну робочу атмосферу та проговорився, як Гаррі невимушено спілкується зі своїми співробітниками під час щотижневих нарад у Zoom.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Він веселий. Він безперечно серйозно ставиться до роботи, але, коли починається зустріч, перші п'ять чи десять хвилин присвячені люб'язностям, на кшталт: "Як пройшли вихідні?" або "Як просувається будівництво будинку?", — розповідає він.

Що стосується заяв про передбачуваних "істерик" Меган, колишній співробітник описав Меган як людину, яка "співчутлива і розуміє", "дає чіткі вказівки і орієнтована на рішення", додавши, що вони "ніколи" не чули, щоб вона кричала.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше колишня директорка Меган та Гаррі розповіла, що захоплена роботою з парою.

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