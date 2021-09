Стали відомі переможці Fashion Film Festival Kyiv 2021

У межах Українського тижня моди відбулася церемонія нагородження переможців Fashion Film Festival Kyiv.

В Україні вчетверте відбувся Fashion Film Festival Kyiv, організований FILM.UA Group та Ukrainian Fashion Week, за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

2021 став роком рекордів фестивалю – на участь у конкурсному відборі було подано 380 fashion-фільмів із 55 країн світу. Після розгляду фільмів-конкурсантів членами журі було обрано 29 фільмів із 13 країн.

Цьогоріч, враховуючи масштабність фестивалю, оргкомітет FFFK ухвалив рішення започаткувати дві премії у номінаціях Best Fashion Story та Best Production – міжнародну та національну.

Ґран-прі фестивалю – перемогу в номінації Best Fashion Film − отримав фільм Sting Like a Bee, режисер Леон Балдуззі (Leone Balduzzi), Італія.

Міжнародну премію у номінації Best Fashion Story отримав фільм The Pulse of the Spirit, режисер Ейке Беттінґа (Eicke Bettinga), Німеччина.

Національну премію у номінації Best Fashion Story отримав фільм Love Airlines, режисер Юрій Двіжон.

Міжнародну премію у номінації Best Production отримав фільм The GG Marmont Book Club, режисери Талес Банзай та Каміла Корнельсен (Thales Banzai, Camila Cornelsen), Бразилія.

Національну премію у номінації Best Production отримав фільм Summer Days Off, режисерка Катерина Тюріна.

У номінації Digital Story, яка була започаткована цьогоріч, журі відзначило український фільм Frolov Stud, режисер Юрій Двіжон, дизайнер бренду – Іван Фролов.

Спеціальним подарунком відзначили авторку фільму Unpacking Ірину Джус за "порушення важливої соціальної теми – відповідального ставлення до навколишнього середовища". Режисери Jorj Jorburj та Ігор Даровський.

