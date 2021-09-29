Стали відомі потенційні імена для новонародженої дочки принцеси Беатріс

Принцеса Беатріс явно не поспішає оголосити світові ім'я своєї новонародженої дочки, якій вже 12 днів від народження.

Беатріс народила 18 вересня в Челсі, Вестмінстер, в Лондоні, дівчинка народилася трохи раніше передбачуваного терміну, а її вага при народженні становила лише 2800 грамів.

Чому принцеса Йоркська зволікає і не говорить, як вони з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці назвали дочку, невідомо. Ми можемо лише гадати, а також згадати, коли інші королівські особи оголошували світові імена своїх дітей.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

Принцу Вільяму і герцогині Кембриджській знадобилося для цього не більше двох днів, приблизно в такі ж терміни оголошення з ім'ям робили двічі принц Гаррі і герцогиня Меган (в червні, через два дні після народження дочки Лілібет вони оголосили її ім'я публіці).

Сестра Беатріс — принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк розповіли, що назвали сина Августом через 11 днів після його народження 9 лютого 2021 року. Вони показали не тільки ім'я хлопчика, але й перші кадри з сімейної фотосесії з дитиною. Народжувала Євгенія в лікарні Портленда в Лондоні. Також принцеса розповідала, що вони з чоловіком встигли познайомити сина з його прадідом до того, як герцог Единбурзький помер в квітні 2021 року.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином Августом / Getty Images

Двоюрідна сестра Беатріс і Євгенії — Зара Тіндалл — оголосила ім'я другої дочки Олени через дев'ять днів після її народження. І чотири дні знадобилося Зарі і її чоловікові Майку щоб визначитися з ім'ям для сина, хлопчик народився 21 березня 2021 року його назвали Лукас Філіп, також на честь принца Філіпа.

Найдовше мучила публіку очікуваннями принцеса Єлизавета, ім'я свого первістка Чарльза вона назвала через місяць після пологів 1948 року.

Зара Тіндалл з чоловіком / Getty Images

Батькам принцеси Беатріс — Сарі Йоркській і принцу Ендрю було необхідно два тижні, щоб підтвердити, що свого первістка вони назвали Беатріс. Можливо, Беа вчинить так само, як її мати і незабаром вже назве ім'я, яким назвала свою дочку. Серед фаворитів букмекерів зараз кілька імен: Алессандра, Флоренс, Вікторія, Єлизавета, Матильда, Франческа і Марія.

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