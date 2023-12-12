Стали волонтерами на вечір: принцеса Кейт із Джорджем, Шарлоттою та Луї привезла подарунки до дитячого центру

У королівських акаунтах у соцмережах був опублікований ролик, у якому показали, як Кейт з трьома своїми дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї відвезли до дитячого центру подарунки, одяг та іграшки для нужденних сімей та допомогли це все розсортувати.

"Наш досвід, стосунки та оточення в ранньому дитинстві закладають основи, які формують решту нашого життя та майбутнє суспільство. Підтримка батьків та опікунів, які роблять все можливе, щоб забезпечити свої сім'ї у важких обставинах, має важливе значення та може змінити життя", — зазначено у підписі до ролика в Instagram.

Принцеса говорить, що дитячі банки — це теплі та турботливі місця, де сім'ї можуть отримати доступ до обладнання, продуктів, одягу та іграшок, які допомагають зняти частину стресу, що створює значний тиск на людей, які доглядають немовлят та дітей раннього віку.

Кейт пояснила дітям, що цього вечора вони волонтери. 10-річний Джордж, 8-річна Шарлотта і 5-річний Луї взялися сортувати одяг, іграшки та товари першої необхідності для нужденних дітей та сімей у Baby Bank у Мейденгеді, у Беркширі, який знаходиться недалеко від будинку родини у Віндзорі.

"Ви можете бачити, наскільки корисною є така робота, знаючи, що ви допомагаєте іншим", — каже Кейт своїм дітям.

Нагадаємо, минулого місяця Кейт принесла набір книжок у Sebby's Corner, дитячий банк у Барнеті на півночі Лондона. Від того часу вона попросила людей зробити свій внесок і зробити пожертвування в дитячі банки напередодні Різдва.

Цими днями принц і принцеса Уельські представили свою святкову листівку.

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