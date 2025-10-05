Стало натхненням для принцеси Кейт: королева Єлизавета II теж носила золоту сукню на бенкет

Королева Єлизавета II та принцеса Кейт / © Associated Press

Золотий колір був не типовим для монархині, але ми знайшли одне фото з державного банкету 2003 року, на якому Єлизавета II постала саме в такому вбранні.

З 18 по 21 листопада 2003 року президент США Джордж Буш-молодший відвідав Сполучене Королівство з державним візитом разом зі своєю дружиною, першою леді США Лорою Буш.

Президент Джордж Буш-молодший, королева Єлизавета II, Лора Буш і герцог Единбурзький, 2003 рік / © Associated Press

Тоді королева Єлизавета II з’явилася на державному бенкеті в Букінгемському палаці в золотій максісукні та діамантовій тіарі «Кокошник».

Принцеса Уельська Кейт також обрала золоте вбрання для державного бенкету у Віндзорському замку на честь візиту президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп. Це було кутюрне вбрання Phillipa Lepley і шанувальники принцеси єдині на думці, що таким чином Кетрін вшанувала пам’ять покійної королеви.

Принц і принцеса Уельські на бенкеті, 2025 рік / © Getty Images

Нагадаємо, також її золоте вбрання дивним чином нагадує одну найважливішу сукню з гардеробу принцеси Уельської.