Стало натхненням для принцеси Кейт: королева Єлизавета II теж носила золоту сукню на бенкет

Покійна королева Єлизавета II теж якось носила золоту сукню на державний бенкет.

Королева Єлизавета II та принцеса Кейт

Королева Єлизавета II та принцеса Кейт / © Associated Press

Золотий колір був не типовим для монархині, але ми знайшли одне фото з державного банкету 2003 року, на якому Єлизавета II постала саме в такому вбранні.

З 18 по 21 листопада 2003 року президент США Джордж Буш-молодший відвідав Сполучене Королівство з державним візитом разом зі своєю дружиною, першою леді США Лорою Буш.

Президент Джордж Буш-молодший, королева Єлизавета II, Лора Буш і герцог Единбурзький, 2003 рік / © Associated Press

Президент Джордж Буш-молодший, королева Єлизавета II, Лора Буш і герцог Единбурзький, 2003 рік / © Associated Press

Тоді королева Єлизавета II з’явилася на державному бенкеті в Букінгемському палаці в золотій максісукні та діамантовій тіарі «Кокошник».

Принцеса Уельська Кейт також обрала золоте вбрання для державного бенкету у Віндзорському замку на честь візиту президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп. Це було кутюрне вбрання Phillipa Lepley і шанувальники принцеси єдині на думці, що таким чином Кетрін вшанувала пам’ять покійної королеви.

Принц і принцеса Уельські на бенкеті, 2025 рік / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські на бенкеті, 2025 рік / © Getty Images

Нагадаємо, також її золоте вбрання дивним чином нагадує одну найважливішу сукню з гардеробу принцеси Уельської.

