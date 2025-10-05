- Дата публікації
Стало натхненням для принцеси Кейт: королева Єлизавета II теж носила золоту сукню на бенкет
Покійна королева Єлизавета II теж якось носила золоту сукню на державний бенкет.
Золотий колір був не типовим для монархині, але ми знайшли одне фото з державного банкету 2003 року, на якому Єлизавета II постала саме в такому вбранні.
З 18 по 21 листопада 2003 року президент США Джордж Буш-молодший відвідав Сполучене Королівство з державним візитом разом зі своєю дружиною, першою леді США Лорою Буш.
Тоді королева Єлизавета II з’явилася на державному бенкеті в Букінгемському палаці в золотій максісукні та діамантовій тіарі «Кокошник».
Принцеса Уельська Кейт також обрала золоте вбрання для державного бенкету у Віндзорському замку на честь візиту президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп. Це було кутюрне вбрання Phillipa Lepley і шанувальники принцеси єдині на думці, що таким чином Кетрін вшанувала пам’ять покійної королеви.
Нагадаємо, також її золоте вбрання дивним чином нагадує одну найважливішу сукню з гардеробу принцеси Уельської.