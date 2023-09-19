Стало відомо, чи планує принцеса Беатріс народжувати другу дитину

18 вересня Беатріс та її чоловік Едоардо відсвяткували другий день народження їхньої дочки Сієнни.

Але, як стверджують наближені до сім'ї джерела, принцеса та її чоловік хочуть народити ще одну дитину, щоб у Сієнни з'явився брат чи сестра.

Можливо, на цю думку Беатріс надихнула її молодша сестра Євгенія, яка у травні 2023 року народила другого сина.

"Беатріс хоче ще одного малюка, тоді вона вважатиме свою родину повною", — розповідає джерело, ім'я якого не називається, пише express. "Вона вже досить давно говорить друзям, що зараз саме час поповнити свою сім'ю, і вона хоче зробити це якнайшвидше, щоб усі її діти були приблизно одного віку", — додає він.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едо / Фото: Getty Images

Що ж прекрасні новини, сподіваємося, у Беатріс це вийде якнайшвидше і ми бачитимемо її стильні образи під час вагітності.

Варто зазначити, що після перших пологів Беа дуже схудла. Нині вона у розкішній формі, але не боїться знову трохи набрати, адже тепер знає, як скинути набрані за вагітність кілограми.

Нагадаємо, у Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці одна спільна дитина. Також чоловік має старшого сина Крістофера на прізвисько Вольфі від його попередньої партнерки Дари Гуанг. Беатріс вважає Вольфі членом своєї сім'ї і ставиться до нього як до своєї рідної дитини.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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