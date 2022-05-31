Стало відомо, що робитимуть принц Гаррі та Меган на святкуванні ювілею королеви Єлизавети II

Традиційний парад на честь дня народження королеви Єлизавети II Trooping the Colour є першим королівським заходом, який офіційно відкриє святкування платинового ювілею монархині.

Серед запрошених на нього гостей – Меган Маркл та принц Гаррі, вони приїдуть до Великої Британії разом із дітьми – Лілібет та Арчі. На жаль, вони не з'являться на балконі Букінгемського палацу, щоб подивитися парад поряд із королевою та іншими родичами. Але вже відомі деякі подробиці, чим будуть зайняті Сассекси і яка роль їм відведена.

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Як пише Hello! найімовірніше Меган і Гаррі їхатимуть у кареті під час процесії, яка вирушає від палацу і їде торговим центром до параду кінногвардійців і назад. 2019 року Сассекси їхали в кареті разом із герцогинею Корнуольською та герцогинею Кембриджською. Дітей із собою на цей захід вони, швидше за все, не візьмуть, бо вони ще надто маленькі.

Цього року все буде трохи інакше, бо на балконі до королеви приєднаються лише члени королівської сім'ї та їхні діти. Оскільки Гаррі та Меган залишили королівську родину 2020 року, вони не спостерігатимуть за парадом з балкону та не махатимуть натовпу підданих.

Меган і Гаррі з Каміллою та Кейт / Фото: Associated Press

У неділю, 5 червня, в останній день святкових вихідних, королева та члени королівської родини можуть востаннє з'явитися на балконі під час ювілейної театралізованої вистави, яка завершить святкові вихідні. Можливо, цього разу публіка побачить там і Сассексів.

Раніше представник пари офіційно заявив: "Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські раді і пишаються тим, що у червні цього року разом зі своїми дітьми візьмуть участь у святкуванні платинового ювілею королеви".

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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