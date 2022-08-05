Стало відомо, чому королева Єлизавета II не привітала Меган Маркл з днем народження

Від того часу, як Меган вийшла заміж за Гаррі 2018 року, акаунт королівської сім'ї в твітері публічно вітав її з днем ​​народження щороку, зокрема й минулого року, коли Меган виповнилося 40 років. Але вчора свято герцогині було проігноровано.

Цього року в обліковому записі взагалі не згадувався день народження Меган, єдиний пост, який там опублікували вчора, був присвячений візиту принцеси Анни до Единбургу.

В офіційному обліковому записі королівської родини в Instagram також не було повідомлень про день народження Меган. І, звичайно, це не залишилося поза увагою королівських експертів.

1⃣ day to go!



Princess Royal була в Edinburgh цей варяг, де він був насолоджуючись валяним пиком з @Edinburgh.



The Princess, який є Patron of @EdinburghTattoo, має piper training cadets в Redford Barracks. pic.twitter.com/Tzezncp8jb — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2022

Королівський кореспондент Daily Express Річард Палмер охарактеризував пояснив, що це може бути пов'язано з новою конвенцією. Він сказав: "Акаунт королеви не згадав про день народження Меган після того, як вирішили, що в ньому згадуватимуть про дні народження членів сім'ї, які не працюють на корону лише тоді, коли це кругла дата, що закінчуэться нулем", - пише Mirror. А Меган виповнилося 41 рік. Відсвяткувала вона цей день у компанії чоловіка та дітей у їхньому будинку в Монтесіто.

Герцогиня Меган та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Тим часом Кейт та Вільям лаконічно привітали Меган Маркл із днем ​​народження. Також привітання у своєму акаунті опублікували принц Чарльз та герцогиня Камілла. Примітно, що ця четвірка для привітання Меган обрала одне й те саме фото.

Happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/r0LdKJ6ZZ1 — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2022

Нагадаємо, 4 серпня також відсвяткувала б день народження мати королеви Єлизавети ІІ – Єлизавета Боуз-Лайон. Ми зібрали для вас цікаві факти з біографії матері британської монархині.

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