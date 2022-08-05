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Стало відомо, чому королева Єлизавета II не привітала Меган Маркл з днем народження

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Стало відомо, чому королева Єлизавета II не привітала Меган Маркл з днем народження

Герцогиня Меган та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Вчора Меган, герцогиня Сассекська відсвяткувала 41-річчя, але королева Єлизавета II дружину свого онука принца Гаррі не привітала публічно.

Від того часу, як Меган вийшла заміж за Гаррі 2018 року, акаунт королівської сім'ї в твітері публічно вітав її з днем ​​народження щороку, зокрема й минулого року, коли Меган виповнилося 40 років. Але вчора свято герцогині було проігноровано.

Цього року в обліковому записі взагалі не згадувався день народження Меган, єдиний пост, який там опублікували вчора, був присвячений візиту принцеси Анни до Единбургу.

В офіційному обліковому записі королівської родини в Instagram також не було повідомлень про день народження Меган. І, звичайно, це не залишилося поза увагою королівських експертів.

Королівський кореспондент Daily Express Річард Палмер охарактеризував пояснив, що це може бути пов'язано з новою конвенцією. Він сказав: "Акаунт королеви не згадав про день народження Меган після того, як вирішили, що в ньому згадуватимуть про дні народження членів сім'ї, які не працюють на корону лише тоді, коли це кругла дата, що закінчуэться нулем", - пише Mirror. А Меган виповнилося 41 рік. Відсвяткувала вона цей день у компанії чоловіка та дітей у їхньому будинку в Монтесіто.

Герцогиня Меган та королева Єлизавета II / © Associated Press
Герцогиня Меган та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Тим часом Кейт та Вільям лаконічно привітали Меган Маркл із днем ​​народження. Також привітання у своєму акаунті опублікували принц Чарльз та герцогиня Камілла. Примітно, що ця четвірка для привітання Меган обрала одне й те саме фото.

Нагадаємо, 4 серпня також відсвяткувала б день народження мати королеви Єлизавети ІІ – Єлизавета Боуз-Лайон. Ми зібрали для вас цікаві факти з біографії матері британської монархині.

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