Стало відомо, чому Меган Маркл не поїхала з чоловіком Гаррі до Японії

Ні вони не розлучилися і в їхній родині все гаразд. Просто у герцогині Сассекської були інші справи.

Принц Гаррі зараз перебуває в Японії, де виступив на сцені саміту з питань спорту та благодійності, а також у суботу візьме участь у матчі зі збору коштів для своєї благодійної організації Sentebale.

Днями принца Гаррі заскочили в аеропорту Токіо, він був веселий, але без своєї дружини герцогині Меган. Багато шанувальників пари запитали, чому ж Маркл не склала чоловікові компанію в цій поїздці.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Все виявилось банально просто. Меган не захотіла залишати дітей на маму і няню, а мандрувати з двома маленькими нащадками не так просто, як може здатися. Тому герцогиня залишилася вдома у Монтесіто. Тим більше, що Арчі вже відвідує дошкільну установу, а порушувати розпорядок дня сина Меган не хотіла. Ймовірно, пара й надалі обмежуватиме поїздки на далекі відстані зі своїми дітьми, доки вони не стануть набагато старшими.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Але, нагадаємо, минулого літа їм вдалося привезти дітей познайомитися з їхньою прабабусею – королевою Єлизаветою II, вони відвідали святкування її дня народження та платинового ювілею правління. Також дочка пари Лілібет, яку назвали на честь королеви, також відсвяткувала свій перший день народження. Батьки влаштували для дочки чаювання у їхньому колишньому будинку у Віндзорі, Frogmore Cottage, з якого нещодавно пара остаточно виїхала.

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