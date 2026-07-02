Стало відомо, чи відвідають принц Вільям та принцеса Кейт весілля Тейлор Свіфт

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

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Стало відомо, що принц Вільям і принцеса Кейт не будуть присутні на зірковому весіллі Тейлор Свіфт і зірки американського футболу Тревіса Келсі, повідомив інсайдер express .

Тейлор і Тревіс, яким по 36 років, збираються побратися цього тижня, і, як передбачається, весілля відбудеться в Нью-Йорку. Вільям раніше кілька разів зустрічався з Тейлор, а принцеса Шарлотта, як відомо, є її великою фанаткою.

Тейлор Свіфт з принцом Вільямом, принцесою Шарлоттою та принцом Джорджем / © Instagram принца і принцеси Уельских

Вільям з дітьми відвідував концерт Свіфт у червні 2024 року, і Уельські ділилися цими чудовими знімками у своїх соцмережах.

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Пізніше в інтерв'ю ведучій Аманді Голден на радіо Heart FM про те, чи буде Вільям присутній на весіллі Тейлор і Тревіса, принц відповів: «Без коментарів», що викликало сміх у студії. Потім додавши: "Я сподіваюся, і я впевнений, що запрошення може бути, але подивимося".

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Втім, присутність членів королівської родини на такому заході — справа клопітна і потребує величезних заходів безпеки. Тож навряд чи принц та принцеса змогли б приїхати на весілля співачки, навіть якби хотіли.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Associated Press

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