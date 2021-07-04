Стало відомо, де була герцогиня Кембриджська, коли Вільям і Гаррі відкривали статую принцеси Діани

Стало відомо, де була герцогиня Кембриджська, коли Вільям і Гаррі відкривали статую принцеси Діани

1 липня в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу відбулося відкриття статуї принцеси Діани.

Принци Вільям і Гаррі, сини Діани, з гідністю відкрили статую своєї матері і виголосили промову, в якій йшлося:

Принц Вільям і принц Гаррі, відкрили статую своєї матері Діани, принцеси Уельської, яку встановили в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу в день її 60-річчя 1 липня 2021 року / Getty Images

"Сьогодні, в день, коли нашій матері виповнилося б 60 років, ми згадуємо її любов, силу і характер — якості, які зробили її творчою силою у всьому світі, яка змінила на краще незліченну кількість життів.

Кожного дня ми хочемо, щоб вона все ще була поруч, і сподіваємося, що цей пам'ятник назавжди стане символом її життя і спадщини.

Дякуємо Єну Ренк-Бродлі, Піпу Моррісону і їхнім командам за видатну роботу, друзів і меценатів, які допомогли проєкту втілитися, і всіх тих людей у всьому світі, завдяки яким пам'ять про нашу матері живе".

Принцеса Діана / Associated Press

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На заході мала бути присутньою дружина принца Вільяма герцогиня Кетрін, але її візит було скасовано. Як повідомляє джерело виданню Us Weekly, герцогиня Кембриджська була неподалік разом з дітьми, а на самому відкритті не була присутньою, оскільки було ухвалено рішення про те, що вся увага цього дня має бути прикута тільки до братів.

Захід відбувся досить швидко, принци поспілкувалися зі своїми тітками — сестрами принцеси Діани і дядьком — Чарльзом Спенсером. Подякували тим, хто працював над проєктом і поїхали.

Принц Вільям і принц Гаррі / Getty Images

Пізніше стало відомо, що напередодні відкриття пам'ятника Вільям і Гаррі спілкувалися телефоном. Вони обговорювали матч збірної Англії в битві зі збірною Німеччини, в якому англійці перемогли. Вчора, нагадаємо, принц Вільям висловився про гру команди зі збірною України.

Кейт і Вільям з сином Джорджем / Getty Images

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Відкриття статуї принцеси Діани в Кенсінгтонському саду в Лондоні (13 фото)

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