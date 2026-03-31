Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Цього року Кейт та Вільям мають визначитися, де продовжить навчання їхній старший син — принц Джордж.

Також стало відомо, до якої престижної середньої школи може вступити принцеса Шарлотта. Нині 10-річна принцеса та її брати навчаються у школі Ламбрук у Беркширі, але ця підготовча школа приймає учнів лише до 13 років.

І вже почалися припущення про те, до якої школи принцесу можуть зарахувати наступного разу. Кажуть, що Веллінгтон може стати школою для принцеси Шарлотти у майбутньому, пише Daily Mail.

Веллінгтонський коледж розташований у самому серці Беркшира, недалеко від сімейного будинку Уельських у Форест-Лодж на території маєтку Віндзор. Вартість навчання за семестр становить 15 250 фунтів стерлінгів (близько 20 тисяч доларів) для учнів денного відділення та 20 750 фунтів стерлінгів для учнів, які мешкають у пансіоні. Можливо, до Шарлотти приєднається її молодший брат принц Луї, для сім’ї це було б дуже зручно.

Принц Луї / © Getty Images

Нагадаємо, для принца Джорджа розглядається знаменитий Ітонський коледж, де навчалися його батько Вільям та дядько Гаррі.