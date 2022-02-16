Стало відомо, хто допоможе принцу Ендрю сплатити багатомільйонну суму мирової угоди з Вірджинією Джуфре

Вчора стало відомо, що 61-річний принц Ендрю досяг мирової угоди з Вірджинією Джуфре у цивільній справі про сексуальні домагання у США.

У західній пресі пишуть про 10 мільйонів доларів – саме таку суму син королеви заплатить обвинувачу Вірджинії Джуфре, яка заявила на нього до суду та звинуватила у сексуальному насильстві, яке нібито здійснив над нею принц, коли вона була ще неповнолітньою.

Вірджинія Джуфре / Associated Press

Видання Daily Mail повідомляє нові подробиці справи. Якщо вірити їхній статті, то виплатити цю суму принцу Ендрю допоможе його мати королева Єлизавета II. І йдеться вже не про 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів, а про 12 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад 16-ти мільйонам доларів. Сюди увійде, як сума виплат для Вірджинії, а й судові витрати.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

Передбачається, що цей крок є спробою підвести межу під скандалом перед довгоочікуваним святкуванням ювілею правління королеви Єлизавети II, який відзначатимуть у червні 2022 року, і на якому принц Ендрю, вочевидь, не буде присутнім.

Повідомляється, що кошти надійдуть із приватного маєтку королеви у герцогстві Ланкастер. Принц Ендрю, нагадаємо, був позбавлений військових звань та королівського патронажу та зіткнувся з тиском від старших членів королівської сім'ї, які вимагали від нього вирішити конфлікт до святкування ювілею. І вчора ввечері Букінгемський палац, схоже, зітхнув із полегшенням, але офіційних коментарів поки що не дає.

Принц Ендрю та принц Чарльз / Associated Press

Важливий нюанс, принц Ендрю не визнав своєї провини, але визнав міс Джуфре "жертвою жорстокого поводження", а також заявив, що він жалкує про свій зв'язок із нині покійним Епштейном, опальним фінансистом, який торгував незліченною кількістю молодих дівчат.

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