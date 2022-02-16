Стало відомо, хто допоможе принцу Ендрю сплатити багатомільйонну суму мирової угоди з Вірджинією Джуфре

Вчора стало відомо, що 61-річний принц Ендрю досяг мирової угоди з Вірджинією Джуфре у цивільній справі про сексуальні домагання у США.
У західній пресі пишуть про 10 мільйонів доларів – саме таку суму син королеви заплатить обвинувачу Вірджинії Джуфре, яка заявила на нього до суду та звинуватила у сексуальному насильстві, яке нібито здійснив над нею принц, коли вона була ще неповнолітньою.
Видання Daily Mail повідомляє нові подробиці справи. Якщо вірити їхній статті, то виплатити цю суму принцу Ендрю допоможе його мати королева Єлизавета II. І йдеться вже не про 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів, а про 12 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад 16-ти мільйонам доларів. Сюди увійде, як сума виплат для Вірджинії, а й судові витрати.
Передбачається, що цей крок є спробою підвести межу під скандалом перед довгоочікуваним святкуванням ювілею правління королеви Єлизавети II, який відзначатимуть у червні 2022 року, і на якому принц Ендрю, вочевидь, не буде присутнім.
Повідомляється, що кошти надійдуть із приватного маєтку королеви у герцогстві Ланкастер. Принц Ендрю, нагадаємо, був позбавлений військових звань та королівського патронажу та зіткнувся з тиском від старших членів королівської сім'ї, які вимагали від нього вирішити конфлікт до святкування ювілею. І вчора ввечері Букінгемський палац, схоже, зітхнув із полегшенням, але офіційних коментарів поки що не дає.
Важливий нюанс, принц Ендрю не визнав своєї провини, але визнав міс Джуфре "жертвою жорстокого поводження", а також заявив, що він жалкує про свій зв'язок із нині покійним Епштейном, опальним фінансистом, який торгував незліченною кількістю молодих дівчат.
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