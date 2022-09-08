Стало відомо, хто з членів королівської родини не полетів до королеви Єлизавети II

Герцогиня Кембриджська Кетрін не поїхала до королеви Єлизавети II у Шотландію, а залишилася у Віндзорі. Про це повідомив Кенсінгтонський палац.

Кейт залишилася у Вінздорі через те, що їхні з принцом Вільямом діти (9-річний принц Джордж, 7-річна принцеса Шарлотта і 4-річний принц Луї) сьогодні вперше у новому навчальному році пішли до школи. Це школа Ламбрук, яка розташована неподалік Аскота.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

"Герцогиня Кембриджська залишилася у Віндзорі, оскільки принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї проводять перший повний день у своїй новій школі", - йдеться у заяві Кенсінгтонського палацу.

Папараці зазнімкували, як герцогиня їхала за кермом автівки по дітей до школи.

Нагадаємо, до королеви Єлизавети II у замок Балморал вже їдуть принц Вільям, герцог Йоркський Ендрю, граф і графиня Вессекські. За інформацією BBC, їхній літак приземлився в аеропорту Абердіна, який розташований десь за годину часу від Балморалу.

До слова, сьогодні, 8 вересня, Букінгемський палац повідомив, що Єлизавета II перебуває під медичним наглядом у Балморалі після того, як лікарі були стурбовані її здоров'ям.

"Після подальшого огляду сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в комфорті та перебуває в Балморалі", - заявив представник палацу.

Відомо, що згідно з протоколом світ дізнається про смерть королеви Єлизавети II після того, як особистий секретар монархині зателефонує новому прем'єр-міністрові Ліз Трасс і скаже фразу: "Лондонський міст впав". Після цього прем'єр-міністерка поінформує очільників 15 держав, де править монархиня, про її смерть. І лише після цього перед Букінгемським палацом виставлять жалобну табличку, яка інформуватиме про смерть королеви.

Читайте також: