Стало відомо, на який вид раку хворіє Путін

Про те, що кремлівський диктатор має рак, відомо вже давно. З'явилися нові подробиці про онкологічне захворювання президента РФ.
У телеграм-каналі "Реальний Київ" опублікували інформацію, яку озвучив ізраїльський журналіст Марк Котлярський. Повідомляється, що він дізнався про подробиці стану кремлівського лідера від знайомих у медичних колах Москви.
За його словами, у путіна діагностовано рак підшлункової залози, його готують до термінової операції.
Журналіст запевняє, що для операції готується і закритий для прийому інших пацієнтів один із корпусів центру онкології ім. Блохіна, зараз на пацієнта № 1 чекають на передопераційне обстеження (пункцію черевної порожнини).
"Хвороба прогресує настільки, що операція якщо і продовжить життя, то ненадовго. На думку джерел, йдеться максимум про 3-4 місяці", — каже Котлярський.
Раніше вже повідомлялося, що одна операція Путіну вже була проведена і минула вона досить успішно.
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