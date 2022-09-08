Стало відомо, під яким ім'ям спадкоємець Єлизавети II зійде на престол

Прем'єр-міністерка Великої Британії Елізабет Трасс під час звернення до нації у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II оголосила, що новий король взяв собі ім'я Чарльз ІІІ.

"Королева Єлизавета залишила після себе величну спадщину. Сьогодні, як і вже понад тисячу років до того, корона переходить нашому новому монарху, новому главі держави - Його Величності королю Чарльзу III", — заявила Ліз Трасс.

Принц Чарльз, королева Єлизавета II та герцогиня Камілла / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Наприкінці своєї промови прем'єр-міністерка, яка особисто зустрічалася з Єлизаветою II два дні тому на аудієнції в Балморалі, сказала традиційну фразу з гімну Сполученого Королівства: "Боже, бережи короля", який за правління Єлизавети II промовлявся "Боже, бережи королеву".

73-річний король Чарльз став найстаршим монархом в історії Британії, який коли-небудь сходив на престол. Його 75-річна дружина герцогиня Камілла носитиме титул королеви-консорта, як того побажала Її Величність королева Єлизавета II.

Елізабет Трас / Фото: Associated Press

Смерть монархині сталася лише за кілька днів після того, як пані Трасс у вівторок вирушила до Балморала, щоб офіційно бути призначеним прем'єр-міністеркою. Вона стала 15-ю прем'єр-міністеркою за 70 років правління королеви, і церемонія "цілування рук" стала останньою особистою політичною роллю королеви перед смертю сьогодні вдень.

"Королева Єлизавета II була скелею, на якій була побудована сучасна Британія. Наша країна виросла і розквітла під її правлінням. Велика Британія стала великою країною сьогодні завдяки їй. Сьогодні корона переходить, як це відбувалося вже понад тисячу років, до нашого нового монарха, нашого нового глави держави, Його Величності королю Чарльзу ІІІ", — сказала Трасс.

Раніше ми розповідали, під яким ім'ям принц Чарльз може зійти на престол.

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